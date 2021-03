Copa de la Liga: Argentinos y Colón ganaron, mientras que el encuentro Aldosivi – Banfield terminó en empate

Colón consiguió un gran triunfo por 3-1 ante Platense y se afirma en el Grupo A de la Copa Liga Profesional. Aldosivi y Banfield igualaron 1-1 y Argentinos logró un triunfazo con nueve ante Arsenal.

Aldosivi y Banfield no se sacaron diferencias

Fue 1 a 1 en Mar del Plata, en uno de los duelos de la jornada de sábado por el torneo de Primera División.

Colón superó a Platense para seguir en lo más alto de la tabla

Fue 3 a 1 con goles de Santiago Pierotti (19m. ST) y Wilson Morelo (26m. ST), de penal, y Rafael Delgado (46m. ST) en el ganador, y de Facundo Curuchet (3m. ST) en el perdedor.

En un festival de goles, Argentinos superó a Arsenal

Los de La Paternal le ganaron a su par de Sarandí 3 a 2. Sandoval, Ávalos y Gómez marcaron para el local, mientras que Ruíz y Candia lo hicieron para la visita.

El resto de la fecha 7

Sábado: Argentinos vs. Arsenal (18.30), Rosario Central vs. C. Córdoba (21.00)

Domingo 28: Talleres vs. Godoy Cruz (14.00), Defensa y Justicia vs. Vélez (16.15) Lunes 29: Estudiantes vs. San Lorenzo (19.00), Atlético Tucumán vs. Newell’s (21.15), Huracán vs. Gimnasia (21.15)

AV-CP+EP