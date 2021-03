Yerba mate misionera: más de 90 artículos para comprar al mejor precio por Internet y recibirlos en tu casa

La yerba mate misionera es uno de los artículos de mayor consumo en los hogares de la Argentina. es parte de nuestra identidad, de nuestra tradición, historia y costumbres. En la actualidad es uno de los artículos que mas ha aumentado en la canasta familiar, y también uno de los que suele escasear en las góndolas.

Bueno, vamos a remediar eso. En www.comprasmisiones.com.ar podés encontrar excelentes precios en más de 90 artículos de yerba mate misionera: vas a encontrarte con las marcas comerciales más tradicionales de la provincia, con yerba mate misionera orgánica, con envases de medio kilogramo, o de uno o dos kilos. También vas a poder conseguir yerbas en bolsas de arpillera y en latas especiales de edición limitada. Yerba mate misionera canchada, o para tereré, barbacuá, endulzada y también saborizada. ¿Y los mejores toppings para acompañarlas? También en Compras Misiones. Mirá.

Yerba mate misionera: amplia variedad

Tradicionales

Para los amantes de lo clásico, Compras Misiones te brinda una amplia gama de yerba mate misionera tradicional, para que ese matecito mañanero nunca te falte:

Yerba mate Andresito despalada – 500gr: esta tradicional yerba misionera, es una de las que nunca falta en casa, y es la mejor acompañante para esos mates amargos mañaneros. Adquirila aquí.

Yerba mate de las misiones – 500gr: Yerba mate de las misiones es acreedora de un sabor tradicional, y logra el perfecto equilibrio entre la cantidad de hoja y palo. No te la pierdas, y conseguila acá.

Yerba mate Playadito suave – 500gr: para aquellos a los que no les gusta mucho el amargor, Playadito es la mejor opción, porque suaviza el sabor tradicional de la yerba mate, volviéndola más sensible al paladar. Podés comprarla haciendo click acá.

Yerba mate Gajo Miní tradicional – 500gr: Gajo Miní es una yerba de altísima calidad, y en su producción se presta especial cuidado a los detalles para brindar el mejor producto. Posee secado tradicional y es estacionada naturalmente para darle su correcta maduración. Para adquirirla, hacé click acá.

Ediciones especiales

Animarse al cambio siempre es bueno, y Compras Misiones te propone que te atrevas a probar estos fabulosos blends y toppings de yerba mate misionera, para que salgas de tu zona de confort y te aventures a lo nuevo.

Infusión con yerba mate Mate Amos Blend Paradise – 220gr: este blend combina nuestra tradicional yerba mate, con té verde en hebras, pétalos de flores y especias seleccionadas, volviéndolo ideal para agregar a tu mate de todos los días, al tereré, infusión o, por qué no, a algún cocktail. Animate a descubrir el maravilloso sabor de Paradise, clickeando aquí.

Yerba mate Mate & Co. Lata «Very Fresh» – 250gr: Very Fresh es la combinación especial entre yerba mate orgánica despalada, hoja de eucaliptus, menta, café verde, flores de azahar y jazmín, y esta mixtura, lo vuelven el más refrescante de los blends. Animate a probarlo, haciendo click aquí.

Mate toppings Mate & Co. «Red Love» – 45gr: los toppings de Mate & Co. son mezclas de hierbas para agregarle al mate; con una o dos cucharadas antes de cebar, podrás disfrutar de los maravillosos sabores que te traen estos toppings. Y «Red Love» mixtura hibiscus, rosa mosqueta, arándanos, té rojo y pétalos de rosa. Compras Misiones te invita a descubrir este delicioso blend, clickeando aquí.

Versiones en bolsa arpillera y lienzo

El pack de la yerba mate suele ser, tradicionalmente, en papel. Sin embargo, Compras Misiones tiene opciones de yerba en lienzo y el bolsa arpillera, que le dan un twist diferente a nuestra yerba mate misionera.

Yerba mate Gajo Miní tradicional en lienzo – 500gr: esta opción de yerba empaquetada en lienzo, tiene 3 años de estancamiento natural, y es elaborada de forma artesanal. Descubrila haciendo click acá.

Yerba mate Gajo Miní sueve arpillera – 250gr: siguiendo con Gajo miní, esta yerba mate misionera también está estacionada por 3 años, y su sabor es suave, delicado y equilibrado, adempas de que está almacenada en arpillera, que le da ese toque rústico y artesanal. Conseguila acá.

Yerba mate Adresito tradicional en lienzo – 1kg: volviendo a la presentación en lienzo, esta yerba es producida, procesada y elaborada por los productores rurales de la zona; a su vez, es libre de gluten y sin T.A.C.C. Adquirila haciendo click acá.

Yerba mate orgánica

Consumir productos orgánicos no sólo es un método para cuidar de nuestra salud y de nuestro cuerpo, ya que no poseen químicos, ni pesticidas ni aditivos sintéticos; sino que es una forma de cuidar al medioambiente, dado que durante su producción se mejora la salud del suelo, se ahorra agua, y los pesticidas no se utilizan, por lo que no se contamina el suelo del que se obtienen los alimentos. Por eso, Compras Misiones te invita a descubrir estas geniales opciones de yerba mate misionera orgánica, para que te cuides y cuides al planeta.

Yerba mate Fidel orgánica con moringa oleifera – 500gr: además de ser orgánica, esta yerba contiene un aditivo de moringa oleifera, lo que la hace rica en proteínas y vitaminas. Conseguila acá.

Yerba mate Roapipó orgánica suave – 500gr: al ser un producto orgánico, esta yerba no contiene aditivos químicos, y es cultivada en yerbales orgánicos, además de que su sabor suave la vuelve única. Animate a descubrirla haciendo click acá.

Yerba mate Legado orgánica – 500gr: para que la yerba mate misionera pueda ser considerada como producto orgánico, debe pasar por un riguroso proceso de control, para asegurar que la planta tenga un crecimiento natural y esté libre de insecticidas, plaguicidas o agrotóxicos. De este modo, podés disfrutar de un buen mate, con la seguridad de que estas consumiento un producto 100% oránico y natural. Para obtenerla, clickea acá.

Como viste, Compras Misiones te ofrece una amplia gama de yerba mate misionera, disponibles para todos los gustos. Podés ver el vasto catálogo de opciones de yerbas e infusiones, haciendo click acá.

Recordá que en Compras Misiones podés abonar tus artículos con todas las tarjetas, tanto de débito como de crédito, y recibir tu compra en la puerta de tu casa, de modo que no te muevas de ahí.

