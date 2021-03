¿Cómo hacer galletitas realmente saludables para toda la familia?

El consumo de galletitas dulces y saladas es muy frecuente en nuestra región en poblaciones de todas las edades. Las elegimos para el desayuno o merienda, para colaciones o “picoteos”, para acompañar infusiones o, incluso, para reemplazar alguna comida principal cuando no tenemos tiempo de cocinar o comprar otro alimento. No obstante, sabemos que, en cuanto a su calidad nutricional, no son la opción más saludable, en especial si se trata de galletitas industriales.

Al ser un alimento de consumo habitual y frecuente resulta difícil eliminarlas de nuestra dieta, por lo cual, podemos optar por estrategias que nos ayuden a mejorar nuestra alimentación, como, por ejemplo, optar por galletitas de elaboración casera. Ésta resulta una opción factible, ya que podremos disfrutar de las características propias de estos alimentos, pero, con un perfil nutricional mucho más saludable.

La idea de realizar galletitas caseras es reemplazar los ingredientes clásicos por alimentos más saludables de acuerdo a sus nutrientes, como la utilización de harinas integrales y salvado, avena, frutos secos y semillas, aceites vegetales en lugar de grasa, manteca o margarina, la utilización de edulcorantes para disminuir el aporte de azucares simples, e incluso, la incorporación de frutas.

Sumar a los niños a la preparación de los alimentos hace que se interesen por conocerlos en mayor medida y quieran consumirlos, siendo mucho más saludable que productos industriales que contienen mas azúcar, grasas y sodio en su composición.

Hoy les propongo tres recetas de galletitas saludables:

Galletitas de avena y harina integral (salada)

Ingredientes

​ ½ taza harina integral.

½ taza harina integral. ¾ taza avena.

1 huevo.

3 cdas soperas de aceite de girasol.

½ cucharadita de sal.

2 cucharaditas de semillas (sésamo, chía, girasol, etc.)

Leche descremada ( o leche vegetal que consuma) c/n para humectar la masa.

Preparación: Colocar los ingredientes en un bol y unirlos. Estirar la masa, de manera que quede de 0,5 centímetros de espesor. Cortarla con la forma deseada y pinchar cada una con un tenedor. Llevar 15 minutos a horno precalentado a 180°. Se puede servir sola o untadas con dulce o queso crema.

Galletitas de limón o naranja

Ingredientes:

200 gr. de harina leudante (Si desea puede agregar ½ taza de salvado de trigo)

4 cucharadas de aceite

100 gr. de azúcar o edulcorante (6-7 sobres)

1 huevo

1 limón o naranja

1 pizca de sal

Opcional: semillas o frutos secos (nueces, almendras, avellanas, etc.)

Preparación: Comenzamos mezclando el azúcar con el aceite con un batido energético. Luego añadimos el huevo e incorporamos la harina, la ralladura de la piel de limón o naranja, la sal y mezclamos todo. Por último, echamos el jugo del cítrico elegido y amasamos. Si desea agregar los frutos secos, añadirlos picados a la masa.

Cortar las galletitas de la forma deseada y colocarlas en una placa previamente enmantecada o con aislante de papel y cocinarlas a horno medio, durante 15 a 20 minutos, aproximadamente.

Galletitas de cacao y avena

Ingredientes

1 huevo

1 taza de azúcar o 10 sobres de edulcorante

1/2 taza de chocolate chips

1 y 1/2 taza de avena

3/4 tazas de harina leudante

1/4 taza de chocolate amargo en polvo

100 cc de aceite de girasol o maíz

pizca de sal

1/2 cucharadita de esencia de vainilla

Leche descremada o vegetal c/n (para humectar la masa)

Preparación:

Precalentar el horno a 180C.

Batir el azúcar y el aceite, agregar la vainilla y el huevo y seguir batiendo. Luego agregar la avena, chips de chocolate, finalmente la harina con los polvos de hornear, la sal y el chocolate en polvo. Juntar bien para formar una masa blanda. Estirar y cortar de la forma deseada las galletitas. Hornear por aproximadamente 15 minutos.

Todas son opciones muy ricas y mucho más saludables que cualquier galletita industrial. Probemos con invertir un poco de nuestro tiempo en la cocina, incluso podemos prepararlas el fin de semana y guardarlas para nuestros desayunos, meriendas o colaciones para la semana.

Lic. Romina Krauss-Nutricionista

M.P. n° 147

Turnos: 376 5041351

LD-CP