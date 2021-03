El intendente de Comandante Andresito brindó un panorama de los temas más urgentes en el municipio

En breve comenzarán la construcción de un nuevo edificio para la Municipalidad de Comandante Andresito y Bruno Beck, intendente de esa localidad del norte de Misiones, contó que hace cuatro días la parte administrativa de la Municipalidad se trasladó a la nueva terminal, donde atenderán momentáneamente hasta que terminen de construir el nuevo edificio.

Bruno Beck – Radio Libertad



Explicó que una vez que se terminen de trasladar, la idea es demoler este edificio que ya tiene más de 40 años y construir uno nuevo, que tendrá una planta baja y un primer piso. Para esto, esperan las indicaciones de la empresa que ganó la licitación, para saber cómo y cuándo comenzarían las obras.

“Para nosotros va a ser algo interesante e importante porque en el edificio que estábamos era un edificio tan viejo que ya no tenía sentido repararlo, por eso se tomó la decisión de demolerlo”, dijo Beck.

Aclaró que más allá de que a partir de ahora estén operativos en la nueva terminal, no dejarán de hacer el mismo trabajo que hacían en el antiguo edificio. Aseguró que todos los servicios que ofrecían seguirán igual.

Vuelta de las clases presenciales en Andresito

Mañana volverían las clases presenciales en Misiones y el intendente de Andresito aseguró que ya realizaron las sanitización, fumigaciones y arreglos pertinentes para recibir a los docentes, no docentes y chicos en las mejores condiciones.

Pero criticó la falta de responsabilidad de las autoridades de algunas instituciones educativas dado que no hicieron su trabajo como correspondía y a contra tiempo tuvo que ser el municipio quien se encargue de solucionar cuestiones que tuvieron que ser arregladas antes.

“No puede ser que durante todo un año los directores son hayan ido a ver la situación de sus escuelas y ahora resulta que el día que tienen que empezar se encuentran con que 100 problemas. Me parece que hay una desidia por parte de algunos, no de todos, porque hay gente muy responsable que durante todo el año fue y cuidó su establecimiento. Pero hay otros que no lo hicieron y hoy son los primeros que vienen a reclamar al municipio”, apuntó el intendente.

Situación epidemiológica en Comandante Andresito

Beck señaló que la situación epidemiológica en Andresito está bajo control y que tienen pocos casos, pero que es preocupante la falta de responsabilidad de algunos habitantes, teniendo en cuenta que son una localidad fronteriza con uno de los países que peor está pasando con la cantidad de contagios y fallecidos por día, como Brasil.

“La situación de Brasil es muy complicada y por eso advertimos a la población que trate de no pasar al otro lado”, pidió.

Se refiere principalmente a las personas que cobran jubilaciones o pensiones en la frontera con Brasil y por las cuales ya recibieron órdenes de las autoridades exigiendo que tengan un mayor control con la gente.

Además, recordó a los ciudadanos que tomen conciencia dado que todos conocen muy bien las limitaciones que tienen los centros de salud pública y que piensen que podría ser letal un contagio repentino de adultos mayores o presionas de riesgo.

“El hospital hace lo que puede y la verdad es que el personal se desvive por la población”, reconoció Beck.

El rol de la mujer en Andresito

Finalmente, Beck aprovechó para reflexionar sobre el Día de la mujer y destacó el rol que tienen para la localidad de Andresito, dado que se destacan en diversas profesiones y actividades esenciales para el municipio.

“Del 68 por ciento de las personas que ingresaron a la municipalidad son mujeres” comentó.

Y además destacó el gran trabajo que realizan en los hogares de acogida donde acompañan, contienen y ayudan a los chicos que viven en situaciones de violencia familiar.

