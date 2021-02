Nicolás Trotta confirmó que esperan vacunar a 1,4 millones de trabajadores de la educación en tres meses

Cuando faltan pocas semanas para el regreso a las clases presenciales en los principales distritos del país, el ministro de Educación, Nicolás Trotta, aseguró que las clases serán “cuidadas”, con el cumplimiento de protocolos, que comenzarán “en las fechas que ha determinado cada jurisdicción” y confirmó que esperan vacunar a 1.450.000 docentes y no docentes en tres meses.

“Según el día fijado por cada una de las jurisdicciones están volviendo las clases con una presencialidad cuidada, con las características de cada modalidad y territorio”, dijo Trota.

Y agregó que los cuidados implican el cumplimiento de los protocolos que fueron aprobados en julio del año pasado y que fijan el distanciamiento físico de un metro y medio dentro del aula, el ingreso escalonado, la ventilación en el aula, el uso de tapabocas y la desinfección.

Consultado sobre los reparos de algunos sindicatos, Trotta respondió, “hay tensiones en algunas jurisdicciones en particular, pero lo que hemos planteado desde el año pasado es que la vacuna no es la condición para la presencialidad sino los protocolos. Y lo confirmamos a partir del regreso a la presencialidad que se inició el 10 de agosto en San Juan».

“Cuando lleguen las dosis en un número adecuado vamos a poder iniciar el proceso de vacunación de 1.450.000 docentes y no docentes de todos los niveles educativos, desde el inicial hasta el superior universitario”, remarcó Trotta.

«El regreso implica alternancia entre presencialidad y no presencialidad. No solo estamos buscando que haya distanciamiento dentro del aula, sino no sobresaturar el uso del transporte público. Y el trabajo que está haciendo el ministro (Mario) Meoni, principalmente en las ciudades medianas y grandes, es fortalecer [los servicios] en el horario de la escuela, que además va a ser escalonado», señaló Trotta.

Trotta detalló que en la provincia de Buenos Aires y en otras 13 provincias las clases comienzan de manera presencial el 1 de marzo. Y detalló que, “tenemos provincias como Santa Fe y Córdoba que han establecido la modalidad de bloque semanal: una semana en la escuela y otra semana trabajando desde casa con una propuesta pedagógica que se desarrolla en la semana anterior.

Sobre el calendario lectivo, el ministro indicó que no tienen pensado modificar las fechas previstas para las vacaciones de invierno.

