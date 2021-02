Herrera Ahuad confía que en las próximas semanas “lleguen más vacunas a Misiones” y advirtió que el aumento a estatales “forma parte de una primera etapa, seguimos analizando cómo se perfilan la economía y la inflación”

El gobernador de Misiones aclaró que el arribo de más dosis para combatir al coronavirus, “depende de la provisión que tiene la Argentina de acuerdo a los acuerdos con las compañías que las producen”. Aguarda el arribo de la partida más importante “para avanzar en el esquema que diseñó la provincia” y que prioriza personal esencial y grupos de riesgo. Se refirió al incremento anunciado para los empleados públicos, “a sólo cuatro meses del aumento anterior” y con relación a la fecha de las elecciones, valoró el tiempo que tendrán “los distintos espacios políticos para tener un proceso electoral tranquilo”.

El mandatario misionero explicó que “la cuestión de las vacunas no se trata de pedir que manden más, sino la provisión que tiene la Argentina de acuerdo a los convenios firmados con las diferentes compañías que producen las vacunas”. De esa manera se despegó de cualquier polémica relacionado al retraso en el envío y las pocas dosis que Nación destina a la provincia. “Hay un índice de distribución que a Misiones le corresponde una determinada cantidad de acuerdo a la población objetivo que se va trazando. No se trata que de las vacunas están en la Argentina y no vienen a Misiones, sino que las vacunas no han llegado en una cantidad que todavía esperamos”.

Indicó que esperan “la partida más importante, cerca de 5 millones de vacunas que allí sí va alcanzar para que podamos establecer como objetivo una población extramuro más importante. Hoy estamos más limitado al ámbito de la salud y algún área de extremo riesgo”.

“Confiamos en que estas nuevas gestiones, ya sea con el fondo Covax, que va a haber una buena partida de vacunas que estarían por llegar a la Argentina antes de fin de mes, más de 2 millones. Tenemos otras 860 mil vacunas que vendrían de AstraZeneca, a través de los laboratorios de la India y confiamos que vamos a comenzar a tener una buena disponibilidad dentro de 15 días para seguir avanzando con el programa que tiene diseñado la provincia que es abarcativo, por orden de prioridad y sobre todo a la vacunación a las personas mayores de 65 años”, detalló.

Aumento a empleados estatales

En los últimos días, el Poder Ejecutivo comenzó a desarrollar mesas de diálogo con diferentes sectores de la administración pública y fuerzas de seguridad y, tras concretar un aumento de sueldo para la Policía de Misiones, anunció un incremento para los trabajadores de la administración pública provincial del 20% en sus haberes.

“Estamos trabajando con los diferentes sectores del Estado provincial, con los municipios también y creemos que es un esfuerzo muy importante del pueblo misionero para que, en el segundo mes del año, luego de haber dado un incremento en septiembre, que la provincia pueda tener la posibilidad de generar mesas de trabajo, con certezas de un incremento salarial para los empleados públicos”.

Adelantó el mandatario que el aumento, “es una primera etapa, se continuará discutiendo en el transcurso del año, viendo como se perfila la economía y la cuestión inflacionaria y en esa línea vamos a trabajar con mucha responsabilidad”.

“Que el empleado público se quede tranquilo porque está en la consideración de la agenda del Gobierno su bienestar. No solamente en materia salarial, sino también su bienestar en cuestiones como la seguridad sanitaria y mejores condiciones para que desarrolle su trabajo”.

Primera provincia que va a elecciones

Con la publicación en el boletín oficial de la provincia, Misiones oficializó la fecha de elecciones legislativas para el próximo 6 de junio, transformándose en el primer distrito que irá a las urnas durante el 2021.

“La fecha de las elecciones permite un tiempo importante para prepararse dentro de los diferentes espacios políticos. Lo decisión la tomamos siguiendo la línea que sigue nuestra provincia de tener un proceso electoral tranquilo, seguro, con todas las medidas sanitarias”, expresó Herrera.

“Ya pedí todas las medidas, tanto para las campañas que se van a desarrollar como del acto electoral del 6 de junio”

Delitos rurales

Con relación a la reciente decisión de crear una división especial en la policía de Misiones, que combata los delitos rurales, el gobernador enfatizó que “nos planteamos iniciar un esquema de trabajo en la zona centro-norte de la provincia que después se irá extendiendo en los diferentes municipios, para atender no sólo el delito rural, sino la prevención”.

Explicó que “será un trabajo en conjunto con el Poder Judicial y nos comprometimos a tener en las zonas donde existen juzgados en la provincia, un área exclusiva para que se realicen las denuncias y el seguimiento para evaluar los resultados”.

“Va a trabajar el servicio de inteligencia para generar un mapa del delito rural en toda la provincia. Empezamos en el norte y vamos a crear una unidad especial para delitos rurales que va a comprender logística, recurso humano y tecnología para ir un paso adelante a esta problemática y queremos darle una solución y acompañar a los productores”, concluyó.

D.G.-EP