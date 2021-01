Coronavirus: Alegre pidió a los misioneros que no se relajen en el cuidado para evitar la propagación del virus

La secretaria de Salud y Medio Ambiente de Posadas, Lhea Alegre lamentó el fallecimiento del trabajador José Alberto Gómez. El hombre que se desempeñaba en la red de traslados había contraído coronavirus. A través de un escrito en la redes sociales, la doctora también aprovechó la oportunidad para insistir en los cuidados que se deben mantener para evitar la propagación del virus.

«Estamos de luto, si bien hoy se llama José, mañana será el de otro trabajador de la salud, de otro familiar, o de un amigo. Por favor a los más jóvenes les pedimos de corazón, NO compartan el tereré, no nos abracemos por un tiempo, usen barbijo y mantengan la distancia!!! Recién el pueblo está cayendo el dolor que causa la muerte por esta enfermedad qué maltrató al mundo entero, y nosotros logramos retrasarla…. Pero hizo que el Misionero se relaje», reflexionó la especialista en una publicación en Facebook.

«Si estás con síntomas, si estuviste en contacto con un positivo lo primero que tenés que hacer, lo más efectivo, lo más sabio, lo indicado es AISLARTE no esperes a realizarte el Test, PRIMERO ES AISLARSE, después tratamos de llegar al sistema de salud para un diagnóstico y tratamiento. No expongas a la kioskera, ni a tus abuelitos. Quédate en casa», insistió Alegre.

Por otro lado, en el posteo reconoció la tarea de los trabajadores de la salud: «Todos los trabajadores de 107 tienen una vida muy sacrificada, si bien ahora no se hacen tantos traslados a otras provincias, como Corrientes, porque nuestro sistema de salud hoy por hoy tiene todo, noches enteras con lluvias como con sol intenso están en las calles, Siempre con una urgencia en las manos. Él vio el traspaso de la salud del viejo hospital Madariaga a El Parque de la Salud. Pero no pudo disfrutar de su jubilación que faltaba poquito. Así también el personal de la salud que no paró durante todo este tiempo, está expuesto a sufrir la falta de responsabilidad por no cuidarnos. Es sólo un poco más, solo un poco más!!! «.

Gómez (66) , era chofer de la línea de traslados 107, uno de los trabajadores más antiguos del sector. Tras permanecer internado durante tres días en terapia intensiva y con asistencia respiratoria mecánica, falleció esta mañana en el Hospital de Fátima a raíz de una grave infección por coronavirus. El sábado 9 de enero, Gómez se realizó el test y dio positivo de coronavirus. Posteriormente, el martes 12 de enero fue internado en el hospital de Fátima y pocas horas más tarde ingresó a la unidad de terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica. Debido a la complejidad de su cuadro, falleció esta mañana producto de la enfermedad. Por este motivo, las sirenas de las ambulancias se escucharon al unísono durante el mediodía del sábado en gran parte de la ciudad de Posadas, fue el homenaje que le rindieron los compañeros.

