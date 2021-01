“No sentí efectos adversos” contó una de las primeras misioneras en recibir la Sputnik-V

El pasado martes fue un día histórico para Argentina y para los médicos de las Unidades de Terapia Intensiva (UTI) de Misiones, porque recibieron la primera dosis de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus. Misiones Online habló con una de las personas que se aplicó la vacuna y contó su experiencia.

María Esther Bareiro trabaja en la Unidad de Terapia Intensiva de un sanatorio privado de Posadas y en el área de oncología del Hospital Madariaga, y fue una de las primeras en aplicarse la vacuna contra el coronavirus. En declaraciones a Misiones Online contó su experiencia y pidió a los misioneros que no tengan miedo a la vacuna pero que se sigan cuidando.

“Me anotaron en la terapia intensiva del sanatorio, mandaron una planilla así que estábamos todos inscriptos y como estaba cerca fui la primera en ir a vacunarme”, comenzó relatando María Esther Barerio sobre el día que quedará en su memoria para siempre.

Al igual que en todo el país y en la provincia de Misiones, la vacunación comenzó alrededor de las 9 de la mañana el pasado martes 29 de diciembre. Los primeros en recibir la dosis fueron los médicos de las Unidades de Terapia Intensiva (UTI) del Hospital Pediátrico, el Hospital Materno Neonatal, el Hospital Favaloro, el Hospital Nuestra Señora de Fátima de Posadas, el Hospital Samic de Oberá, el Hospital Samic de Eldorado, el Hospital Samic de Iguazú, Hospital de San Vicente, Hospital de Puerto Rico y a los chóferes de la Unidad Central de Traslado de Emergencia.

“Me parece que es una oportunidad única para mi como profesional de la salud y tenemos que ser el ejemplo. Tenemos que confiar en la gente que estudió y en base a eso fabricó la vacuna, tenemos que agradecer que en nuestra provincia fue tan rápido y acelerado todo porque no lo esperábamos. Hay que agradecer la oportunidad única que tenemos, esto es histórico y tenemos la posibilidad en nuestras manos de hacerlo”, expresó la profesional de la salud.

El próximo lunes 4 de enero la provincia de Misiones recibirá la segunda tanda de vacunas con 5.200 dosis. Estas serán destinadas al personal de salud restante, al personal estratégico (seguridad, docentes y esenciales), grupos con patologías de riesgo y mayores de 60 años. Se estima que en Misiones serán inmunizadas 262 mil personas.

El misterio de los síntomas que produce la vacuna

Las dudas que giran en torno a la vacuna rusa Sputnik V son muchas y una de ellas es sobre los síntomas que puede generar una vez que se aplica la dosis.

Lo cierto es que como toda vacuna, sea cual sea, puede generar síntomas leves parecidos a una gripe y sucede debido a la propia vacuna. La mayoría de los efectos adversos producidos son leves y transitorios, se limitan a dolor pasajero en el lugar de la punción y un poco de fiebre.

“En mi caso no sentí nada, solamente un poquito de palpitaciones pero fue de los nervios que me generó el momento y la oportunidad que me sentí orgullosa. Fueron nervios que me traicionaron y tuve un poquito de palpitaciones y transpiración en las manos. A parte de eso nada, me dijo la enfermedad que puede generar un malestar y un poco de fiebre pero es normal de la vacuna que siempre dan esos síntomas”, aseguró María Esther Bareiro.

La dosis aplicada corresponde a la primera de dos, que deberán inyectarse en los próximos días para conseguir la inmunidad completa ante el coronavirus.

Vacuna, aumentos de casos y relajamiento de la población

Sin dudas la llegada de la vacuna al país y a Misiones permite que la población comience a ser inmunizada y gane terreno en la batalla contra el coronavirus. Pero este avance que mantiene en vilo a todo el mundo no significa que el virus dejó de existir.

En las últimas semanas los casos de coronavirus aumentó drásticamente en la provincia de Misiones. En el último parte del Ministerio de Salud se contabilizaron 47 casos de coronavirus y se alcanzó en el primer día del año los 1426 infectados acumulados desde que inició la pandemia.

“Hay mucho relajamiento pero podemos cuidarnos un poco más. Se entiende que estuvimos mucho tiempo encerrados, todos estamos muy colapsados tanto nosotros los médicos como la gente de afuera, los adolescentes, están todos muy cansados y lo entendemos pero a veces tenemos que concientizarnos que podemos estar encerrados y en grave estado. La enfermedad existe, esto no es mentira, los que estamos acá sabemos que existe y no es joda, por eso les pido que crean que puede ser muy peligroso, aprovechemos la oportunidad de la vacuna que nos dan y cuidémonos un poco más”, expresó.

Los próximos en vacunarse será el resto del personal de salud, personal estratégico (seguridad, docentes y esenciales) y grupos con patologías de riesgo y mayores de 60 años.

“Le digo a la gente que se animen a aprovechar la posibilidad que nos da el Gobierno de la provincia, confiemos en la gente que estudió, en los profesionales que hicieron posible que esa vacuna se pueda fabricar y que confíe”, concluyó.

