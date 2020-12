Coronavirus en Misiones: bioquímica de San Vicente asegura que son 30 los casos positivos en esa localidad

Según los test que realizó la bioquímica Virginia Muniozguren, desde el 30 de noviembre detectó más de 25 casos de covid-19 en la localidad de San Vicente. Los resultados fueron publicados en su cuenta de Instagram porque sintió la necesidad de concientizar a la sociedad ante el aumento de casos de coronavirus en Misiones.

“Empecé a testear el día 30 de noviembre, porque consigo los reactivos de la línea de Abbott que son los que recomendó el Ministerio de Salud de la Nación, para test rápidos y ese mismo día empiezan a salir los positivos y se fueron incrementando con el correr de los días”, comentó a Misiones Online Virginia Muniozguren.

Los testeos de coronavirus los realiza desde el ámbito privado en una bioquímica de San Vicente pero cada positivo es informado al Sistema Integrado de Salud de Argentina (SISA), quien se encarga de sistematizar los casos de coronavirus que se detectan a diario.

“Trabajo en la parte privada y no hago la parte de la epidemiología. El paciente se comunica conmigo por teléfono, me solicita el turno, tomó el nombre, DNI y teléfono. Se le hace el test y se le informa lo que tiene que hacer si da positivo, a quien tiene que recurrir. Nosotros mandamos por mail los positivos, se supone que a partir de ese mail se informa al SISA, pero esa parte no me compete a mí”, indicó.

Según el último parte oficial de la provincia de Misiones, en la localidad de San Vicente hay dos casos activos de coronavirus, que fueron informados el 21 de diciembre. Según las declaraciones de la bioquímica, los casos estarián activos desde el 30 de enero y el número real sería superior.

“Empezaron a aparecer los casos positivos, veo que no se informa en el parte oficial y desconozco las razones, no se como se maneja salud pública con este asunto porque yo trabajo en la parte privada. Pero observando que la gente está muy relajada, que no usan el barbijo correctamente, que no hay higiene, no hay distanciamiento social, entonces lo que intento al revelar la cantidad de casos positivos en mis redes sociales es generar conciencia”, expresó.

Las imágenes publicadas se trata de los reactivos del test de coronavirus que todos marcan positivo, de lo contrario la franja blanca del centro tendría que estar en rojo. “Ya perdí la cuenta pero tengo alrededor de 30, ayer tuve 8 positivos, el lunes 10 positivos, esta mañana tuve 2 positivos y esta tarde tengo otra seguidilla de test por hacer”, relató.

Además indicó que la mayoría de las personas que se acercan a hacer las pruebas es por haber tenido contacto estrecho con un caso positivo.

“Hay muchos contagiados, hay médicos contagiados y que va a pasar si la gente no toma conciencia, porque quien los va a atender cuando el hospital colapse. Por eso decidió blanquear sin dar nombres ni apellidos porque la identidad el paciente es confidencial, pero empecé a publicar la cantidad de casos positivos que tengo para generar conciencia”, concluyó.

Casos de coronavirus en Misiones

El parte epidemiológico emitido por el Gobierno de Misiones durante la tarde de este martes informó sobre 31 nuevos casos de coronavirus y un nuevo fallecido en la provincia. El número total se acerca a mil infectados.

La persona fallecida residía en Puerto Iguazú y tenía patologías de base, como ser EPOC y neumonía. Asimismo, fallecieron otras dos personas este martes que fueron contagiadas de coronavirus y luego dadas de “alta epidemiológica”. Ambos pacientes sufrían otras enfermedades de base.

De esta manera, el número total de fallecidos en Misiones desde inicios de la pandemia se eleva a 20, mientras que el total de infectados llegó a 977.

