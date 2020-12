El “Chipero VIP” de Posadas logró instalar su propio local y su producto es el más elegido por los vendedores ambulantes

Fue conocido por su particular modo de vender chipas por las calles de Posadas vestido con traje formal y hoy tuvo la posibilidad de comenzar su propio emprendimiento. Agustín Fernández, conocido como el chipero vip, que llegó de Buenos Aires a Misiones continúa vendiendo chipas y reactivando la actividad que fue golpeada por la pandemia de coronavirus.

“En ningún momento pensé en un lugar propio cuando comencé a vender, se dio por el hecho de vender de traje y generar cierto impacto en la sociedad. Yo no podía acaparar todas las ventas entonces se me dio la oportunidad de sumar gente en el lugar donde trabajaba, se armó un grupo grande y el lugar donde se producía era chiquito y el dueño de la chiperia me vendió sus máquinas y tuve la posibilidad de abrir de mi propio local”, contó a Misiones Online el joven.

Alejandro llegó de Buenos Aires en el año 2016 por un viaje de ocio pero tomó la decisión de mudarse a Posadas dos años después. Quería estudiar música y para hacerlo tenía que costear sus gastos, por eso comenzó a vender golosinas en los colectivos y luego chipas.

Hoy tiene su local ubicado sobre calle San Lorenzo casi Catamarca y desde ahí los vendedores ambulantes pasan todas la mañanas a retirar las chipas que produce Alejandro. Su trabajo comienza muy temprano, a las 5 de la mañana comienza a producir las chipas que los vendedores ambulantes retiran a partir de las 7:30.

Por la pandemia de coronavirus los vendedores ambulantes tuvieron que dejar de trabajar por varios meses hasta que establecieron los protocolos para volver a las calles de la ciudad. En todo ese tiempo la situación fue dura y difícil para Alejandro, pero la perseverancia que siempre lo acompañó se mantuvo presente.

“Fue un golpe durísimo, porque nadie se lo esperaba y hay un montón de personas que trabajan de la venta ambulante, por lo menos en la ciudad y realmente fue un golpe duro para todos y recuperarse cuesta todavía porque no se vende ni se trabaja de la misma forma que el año pasado. Han cambiado mucho las cosas, el hecho que no haya clases, que los organismos públicos trabajen con la mitad de personal y un montón de empresas con personal reducido y eso afecta al comercio, por lo menos el comercio ambulante”, relató.

SL-EP