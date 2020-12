Ley de Góndolas: desde Defensa del Consumidor explicaron cómo se aplicará la normativa en Misiones

Alejandro Garzón Maceda, titular del área de Defensa del Consumidor en Misiones sostuvo que la Ley de Góndolas Nacional lo que logra es aportar una mayor oferta de productos hacia los consumidores. Es decir, le abre la góndola a proveedores que ahora no están accediendo a esa cadena de comercialización con productos distintos, pero aclaró que no será coactiva con los comerciantes.

En ese sentido, según el decreto 991/2020 publicado hoy en el Boletín Oficial, en el cual se establece que la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Desarrollo Productivo será la autoridad de aplicación de la ley y determina que en un plazo máximo de 90 días elabore las resoluciones complementarias.

Según Garzón Maceda, primero es fundamental aclarar que en Misiones ya existe una Ley de Góndolas provincial y la que se está reglamentando es la que viene de Nación.

La reglamentación tiene la particularidad de que aquellas empresas que trabajan con página web, deben poner posicionar los productos más baratos en los lugares más resaltantes o en la parte de adelante. «No el que ellos crean que es el más comercial o el que les conviene a los comerciantes, sino el productos más barato».

Precisó que en la góndola física, el producto más barato debe estar en el medio, en un lugar preponderante.

Ley de Góndolas: presentación en la góndola física y virtual

La Ley de Góndolas establece un máximo del 30% del espacio de venta físico o virtual para una categoría de producto por proveedor; exige que haya al menos cinco proveedores de distintos grupos empresarios; que las micro y pequeñas empresas cuenten al menos un 25% del espacio de venta por cada categoría de productos; y que las cooperativas, mutuales, empresas de la agricultura familiar y economía popular tengan al menos un 5% de espacio, según un informe de Ámbito.

«Esta es una buena idea política, pero se contrasta con una realidad. Por ejemplo, para que vos puedas poner productos comestibles a lo consumidores, el productor, proveedor o industrial debe cumplir ciertos requisitos que en la mayoría de los sectores de la economía popular, algunas cooperativas y lo que yo llamaría emprendedores no reúne».

Precisó entre esos requisitos el Registro Nacional de Inscripciones, de Establecimiento elaborador que implica cumplir ciertas normas de salubridad y manejo de alimentos.

«No cualquiera puede poner a la venta productos en los contenedores».

El titular de Defensa del Consumidor de Misiones agregó que cualquiera de los sectores que son beneficiarios con esta apertura de la góndola para sus productos, para poder participar tendrá que cumplir con cualquiera de los requisitos que establece el Código Alimentario Argentino.

«Un comercio no puede ser obligado a poner en góndola productos que no cumplen con la normativa porque se está exponiendo a ser sancionado por incumplir. No por incumplir la Ley de Góndolas».

«Aquellos que tengan interés en participar de la Ley de Góndolas, tendrán que cumplir las normativas de la ley (…) vos no podés ir a los mercados y hacerles un acta de infracción por no tener productos, si es que no hay oferentes para esos productos».

Recordó que la Ley de Góndolas en Misiones se reglamentó hace meses y la experiencia de la tierra colorada hace que puedan afrontar con mayor tranquilidad la normativa. «Nosotros sabemos qué es lo que se viene».

«No puedes obligarle a un comercio a comprar un comprar una x cantidad de miel, pero si los proveedores no cumplen los requisitos, no puede cerrarse la venta (…) pero si yo tengo todos los requisitos y voy al supermercado y ellos no quieren comprarme, entonces sí se está incumpliendo».

Añadió: «Vos cómo sabes que el comercio quiso comprar y nadie le ofreció», señaló que esa problemática sí la contempló la provincia y desarrollaron una plataforma «donde eel comercio que está obligado a comprar, hace su oferta de compra y aquellos interesados en economía social y cooperativas, ven la oferta y se ofrecen, sin generar una democracia desgastante».

«La Ley Nacional no es obligatoria de golpe para las provincias, es una Ley nacional que rige con los supermercados y actores que son nacionales, pero para los que no son nacionales no son obligatorias».

En ese sentido, explicó que en diálogo con muchos comerciantes ellos sostienen que no se les puede decir lo que deben hacer en su comercio, a quién le deben comprar y cómo le deben comprar.

«Lo que nosotros les decimos es que no podemos obligar al comercio sobre lo que deben comprar o a quién, pero lo que sí le diremos es que dentro de la oferta de productos tuyos, vos tenés que tener productos misioneros en la medida que estos reúnan los requisitos que vos estableces para comprar».

Agregó, que lo que está prohibido es darle condiciones de compra o de pago peores a los misioneros.

«Por ejemplo si vos estás pagando a 30 días a tus proveedores de arroz, vos no podés pagarle a tu proveedor misionero a 60 días. Eso sería discriminatorio. Las mismas condiciones en la que el proveedor misionero te oferta su producto y si en las mismas condiciones te ofertan, vos debés comprarlo y ponerlo en góndola con señalética y un montón de cosas».

#AHORA Estamos al aire con Carlos Beigbeder, comerciante y ex presidente de la Cámara de Comercio de Posadas, para hablar sobre la escasez de algunos alimentos en las góndolas, debido a un aumento de precios por parte del Gobierno Nacional. — Radio Libertad (@fmlibertadmol) July 14, 2020

