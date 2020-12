Frente a la pronta entrada en vigencia de la Ley de Góndolas, empresarios reafirman la inviabilidad de la misma

Tras el anuncio del jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Santiago Cafiero sobre la entrada en vigencia de la Ley de Góndolas, Carlos Beigbeder, ex presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas, sostuvo que aunque, entre otras cosas, la medida busca incrementar la competencia de marcas y la mayor injerencia de pequeñas y medianas empresas, al no conocer o poder suplir la gran demanda de los supermercados y mayoristas, esto podría generar el efecto contrario en los pequeños productores e incluso fundirlos.

El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Santiago Cafiero, afirmó que “hoy se termina la reglamentación de la ley de góndolas y se pondrá en práctica la semana que viene”.

En ese sentido, Carlos María Beigbeder, expresidente de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas reiteró su posición en contra pues sostiene que la propuesta no es viable debido a que los manejos internos de un negocio no se solucionan con la imposición de la ley sino de un análisis real del manejo y lamentó que las autoridades no hayan conversado con las personas que saben sobre este negocio y su funcionamiento.

Además, para el empresario, esta propuesta podría quedar en el papel y no ejecutarse, ni aplicar porque no hay fiscalización para un adecuado manejo de los precios.

En su momento, había afirmado que, “no servirá para nada, son todas medidas tribuneras, en las que la inteligencia no es una característica principal de algunos que está promulgando esas leyes. No tienen idea de cómo se comercializa una góndola, una puntera, qué descuentos o acciones se consiguen cuando uno comercializa una góndola y los diputados no tienen ni idea y muchas veces la puntera permite bajar los precios».

Agregó que de acuerdo a la categoría de productos «vos pactás frentes por un descuento y ese descuento se traslada a los precios con el fin de impulsar a los productos de una pyme no están generando mayor circulación dentro de una góndola porque la categoría se mueve de acuerdo a las unidades vendidas y lo que va a generar es mayor reposición de ese producto que es líder”.

Y es que uno de los aspectos de la Ley es que implica mayor oferta en la misma góndola, se proporciona mejor su uso, brindando más espacio para que los productores tengan su lugar.

Esto hace que puedan acceder con mayor facilidad, ya que no se está llenando una góndola completa, sino una porción o una parte de ella. No obstante, aunque la idea es fomentar la competencia de marcas y la mayor injerencia de pequeñas y medianas empresas, producción de la agricultura familiar, campesina e indígena y de sectores de la economía popular en las góndolas de los hipermercados, podría generar el efecto contrario.

#AHORA Estamos al aire con Carlos Beigbeder, comerciante y ex presidente de la Cámara de Comercio de Posadas, para hablar sobre la escasez de algunos alimentos en las góndolas, debido a un aumento de precios por parte del Gobierno Nacional. — Radio Libertad (@fmlibertadmol) July 14, 2020

Según las autoridades esa competencia debería traducirse en una reducción de los costos, dado que se reduciría el margen de acción de los grandes grupos alimenticios sobre la cadena de comercialización.

Sin embargo, para Beigbeder el impacto podría ser negativo también para los pequeños productores quienes no podrán hace frente a la alta demanda que se requiere en este tipo de negocios.

Sostuvo que como todo emprendimiento, lo ideal es comenzar desde abajo, es decir con un proceso paulativo de crecimiento y afirmó que pareciese que el Gobierno quiere imponer el crecimiento de la demanda de los productos, pero cuestionó que estos pequeños productores tengan la logística suficiente para hacer frente a la alta demanda.

Lee también: Cafiero: “La ley de góndolas se pondrá en práctica la semana que viene”

El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Santiago Cafiero, afirmó esta mañana, en declaraciones radiales, que “hoy se termina la reglamentación de la ley de góndolas y se pondrá en práctica la semana que viene”.

En ese sentido, destacó que “esto implica mayor oferta en la misma góndola, se proporciona mejor su uso, brindando más espacio para que los productores tengan su lugar. Esto hace que puedan acceder con mayor facilidad, ya que no se está llenando una góndola completa, sino una porción o una parte de ella”.

SPM-EP