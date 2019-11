Desde la Cámara de Comercio de Posadas afirman que la ley de Góndolas “no sirve para nada”

La ley que busca erradicar la competencia desleal y el abuso de posición dominante en supermercados recibió media sanción y Carlos María Beigbeder de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas cuestionó que esta medida aporte a ese objetivo y estimó que de aprobarse es probable que desaparezca en seis meses.

Carlos Beigbeder – Radio República

El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas, Carlos María Beigbeder señaló que de sancionarse la Ley de Góndolas, esta no tendrá un impacto resaltante para combatir la competencia desleal y los abusos de posición dominante en supermercados.

“No servirá para nada, son todas medidas tribuneras, en las que la inteligencia no es una característica principal de algunos que está promulgando esas leyes. No tienen idea de cómo se comercializa una góndola, una puntera, qué descuentos o acciones se consiguen cuando uno comercializa una góndola y los diputados no tienen ni idea y muchas veces la puntera permite bajar los precios (…) de acuerdo a la categoría de productos vos pactás frentes por un descuento y ese descuento se traslada a los precios con el fin de impulsar a los productos de una pyme no están generando mayor circulación dentro de una góndola porque la categoría se mueve de acuerdo a las unidades vendidas y lo que va a generar es mayor reposición de ese producto que es líder”.

Ahora si los de la tercera edad podremos buscar buenos precios en las góndolas sin tirarnos al piso. pic.twitter.com/5XnqrhX1GG — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) November 21, 2019

Explicó que la posición dominante no lo va a dejar de hacer la visibilidad extra o no de una puntera. “Si yo consumo una primera marca, primero la marca negocia con el supermercado y si vos vendés diez marcas de gaseosa y siete son de primera marca no cambiará la cuestión”.

Agregó, “esto es el libre mercado y en este caso donde la ley de oferta y demanda es la que rige el mercado no vas a poder cambiando la exhibición modificar la cantidad de unidades vendidas”.

Según la Ley las empresas no podrán exigirles a los proveedores aportes por ningún motivo. Entre la negociación de ambas partes no se podrá incluir mercadería gratuita o beneficio a cambio de un espacio, explicó que “se están metiendo en una transacción entre privados y el ejercicio que se persigue no se va a dar porque no funciona de esta manera, las empresas lácteas son las más grandes del país. Una de las más grandes negocia por porcentaje de góndola y que lo que se busca es bajar el precio. Apuesto que dentro de seis meses esto va a desaparecer porque va en contra de la normalidad”.

Descartó posibilidad alguna de éxito de que de sancionarse la Ley. Frente a las declaraciones de Elita Carrió, “Yo no estoy a favor de los supermercados, estoy en contra. Estoy en contra del supermercadismo. Si se tienen que fundir los supermercados, mejor para la historia del país”.

Tras la aprobación del proyecto en Diputados, Carrió emitió el tuit en el que sostuvo que “ahora sí los de la tercera edad podremos buscar buenos precios en las góndolas sin tirarnos al piso”

Precisó que las góndolas tienen cuatro estantes y los que más se quieren vender a la altura de los ojos y en la parte superior los más caros y en los últimos estantes en las líneas abajo.