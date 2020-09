Consumo: aceites, derivados y productos de la canasta básica escasean en mas góndolas posadeñas

Carlos María Beigbeder, ex presidente de la Cámara de Comercio e Industria, afirmó que están escaseando diversos productos de consumo básico, debido a la menor producción a las restricciones que impuso el Gobierno Nacional para el incremento de precios. El comerciante analizó el consumo local y sostuvo que una serie de factores que van desde el cierre de fronteras, hasta la imposibilidad de los misioneros de visitar otras provincias ha generado un mayor gasto dentro de los comercios locales.

Carlos Beigbeder. Radio Libertad

«Esto no es de ahora, hace ya un par de meses que están faltando cosas y, seguramente, van a seguir faltando porque el Estado Nacional está en la exquisitura de no dejar aumentar y eso va a traer desabastecimiento sin duda», afirmó.

Precisó que aunque las fábricas están trabajando, están produciendo menos de lo que deberían. «Por dos motivos es que pasa esto, primero producen menos por el coronavirus y, por otro lado, no le cierran los números y no están vendiendo lo que pueden vender».

Añadió que esta es una problemática que no es nueva. «Seguramente el Gobierno Nacional se pondrá más duro y querrá intervenir fábricas y ese tipo de cosas, pero vamos a volver a hablar sobre la soberanía alimentaria que es una mentira. No están intentando otras soluciones un poco menos ortodoxas».

#AHORA Estamos al aire con Carlos María Beigbeder, comerciante posadeño. Hay escasez de alimentos de primera necesidad, ¿de qué manera se enfrenta esta situación? — Radio Libertad (@fmlibertadmol) September 7, 2020

«Las aceiteras están empujando a un aumento y otros productos de la canasta básica que están sufriendo fiebres y faltantes por el mismo problema como ser harina, fideos , arroz en algunos casos y así estamos», explicó.

Reconoció que el poder adquisitivo de la gente ha caído, pero «creo yo que hay mercado para todo. Si hay mercadería que puede ser que algo se venda. Sabemos que hay familias que están pasando un momento crítico y seguirán en esta situación, por lo menos, hasta el año que viene por lo que el consumo de ellos disminuyó».

Asistencias del Estado

en relación al IFE, ATP y la Tarjeta Alimentaria, que solo en Misiones hay más de 60 mil. «Hay familias a las que le vienen muy bien y son necesarias, lo que a mí me parece mal es que se viva de eso. Nosotros no podemos vivir de eso. Si vos tenés una familia que hace 20 años vive de un plan de asistencia, no lo estás asistiendo, estás haciendo que esa persona no trabaje. Entiendo que en estos momentos es necesario, pero no se puede replicar hace cinco años».

Según Beigbeder entiende que la situación actual que vive el país hace que se requieran este tipo de planes, «pero debe haber un corte, porque sino estás malacostumbrando a un montón de gente que se quede en su casa y no trabaje y eso sí está mal».

Consumo en Misiones

Explicó que en líneas generales, en todos los rubros se está vendiendo bien y se está trabajando. «No estoy seguro si es solo gracias al cierre de la fronteras, aunque sí ha ayudado, pero no es el único factor para que esto sea más beneficioso para el comercio. Entiendo que , dependiendo el rubro, hay otros factores y también la falta de productos hace que la gente esté destinando más dinero a comprar bienes y servicios localmente y en muchos casos, la gente como no puede salir a otras ciudades, está gastando localmente».

Solicitud del Gobierno de Misiones

El empresario afirmó que en muchos casos los Gobierno Nacionales esuchan , pero que tienen otros problemas y necesidades , pero «a nosotros nos vendría muy bien y nos beneficiaría muchísimo, así como que generaría mucho trabajo. Es interesante y tendremos que ver cómo lo maneja el presidente Fernández para otorgar esta especie de acuerdo impositivo porque puede ser que otras provincias también lo reclamen».

SPM-A