Habló la mujer que revivió camino a la morgue en Posadas: “Sin el poder de Dios no somos nada”

Lucia Cabral, la abuela de 74 años que fue declarada muerta y que revivió rumbo a la morgue recibió el alta médica esta mañana. Feliz y lúcida se reencontró con sus nietos y ya planea su próximo cumpleaños que es en apenas unos días y estará cargado de emoción. Estaba internada en el Hospital Madariaga.

“Yo pensaba no volver más pero acá estoy”, fueron las primeras palabras de Lucía cuando recibió el alta esta mañana. Con un semblante de felicidad extrema le dedicó unos minutos a la prensa para contar con sus palabras la situación inexplicable y milagrosa para algunos que le tocó vivir.

Después de la fatídica noticia de haber sido declarada muerta la señora salió hoy del Hospital Madariaga en donde estuvo internada para controlar su salud. “No hubo latidos después de un período largo de reanimación y con un electrocardiograma plano no se observan latidos, y fue declarada muerta” afirmó Guillermo Vignau, jefe del área clínica de emergencia del Hospital Dr. Ramón Madariaga de la ciudad de Posadas.

Luego de esta confirmación médica, los familiares se despidieron con tristeza y pesar de Lucía, preparándose para afrontar una de las situaciones más duras de la vida, la pérdida de un ser querido.

Pero 40 minutos después y luego de haber sido trasladada a la morgue, volvió a presentar signos vitales. La explicación que brindó el médico fue, “se asume que esos latidos eran tan leves que no se registraron por los aparatos de medición” y aclaró que estos instrumentos están en condiciones y tienen buena precisión en el funcionamiento.

“Yo no me acuerdo nada sino era por los doctores de terapia que me decían, porque yo no sabía nada, no me acordaba nada”, relató.

Lucia también aprovechó la oportunidad para dejar un mensaje a todos los que conocieron su historia. “Que la gente se de cuenta que Dios existe y que sin el poder de Dios no somos nadie. Con el poder de Dios somos todo. Me fui y acá de vuelta estoy sentada en esta silla y gozosa de felicidad y espero que todos escuchen y sepan que sin Dios no somos nada”.

La abuela fue recibida por sus nietos y juntos preparan el festejo de su próximo cumpleaños, que es el próximo 23 de diciembre. “Las invite a las enfermeras pero no se si van a ir, espero que si vayan. Pero muchísimas gracias les agradezco de todo corazón”, expresó.

