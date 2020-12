Posadas: la anciana que fue declarada muerta y revivió rumbo a la morgue, saldría del Hospital Escuela en los próximos días

Para su familia, tener nuevamente a Lucía Cabral (75) entre ellos responde a un milagro y es que, aunque no desacreditan la labor de los médicos, sostienen que su fe ayudó en la recuperación de la septuagenaria y es que hace unos días fue declarada muerta y mientras se la trasladaba a la morgue, se descubrió que tenía signos vitales. Según algunas fuente s consultadas por Misiones Online, la mujer pronto dejaría el Hospital Madariaga e, incluso, espera celebrar su próximo cumpleaños junto a su familia.

“No hubo latidos después de un período largo de reanimación y con un electrocardiograma plano no se observaban latidos, y fue declarada muerta” afirmó Guillermo Vignau, jefe del área clínica de emergencia del Hospital Dr. Ramón Madariaga, sobre una paciente que fue declarada sin vida luego de sufrir un paro cardiorrespiratorio.

Un hecho que sorprendió a más de uno fue el que protagonizó Lucía Cabral, una anciana de 75 años que luego de ser declarada muerta, rumbo a la morgue volvió a la vida.

Según las palabras del médico, los profesionales de la Salud actuaron de acuerdo con los procedimientos habituales que se realizan en caso de constatar la muerte de una persona. “Se la dejó conectada a los aparatos y los sueros aproximadamente durante veinticinco minutos, porque así generalmente es el procedimiento; después se le permitió a los familiares despedirse”.

A partir de la despedida de los familiares, fue trasladada a la bolsa mortuoria y “volvió a presentar signos vitales –continuó Vignau– y en ese momento se la vuelve a conectar a todos los aparatos y a reanimación”.

En la historia clínica se asentó que la señora estuvo cuarenta minutos sin signos vitales detectables a través de los instrumentos médicos.

La explicación que brindó el médico fue: “Se asume que esos latidos eran tan leves que no se registraron por los aparatos de medición” y aclaró que estos instrumentos están en condiciones y tienen buena precisión en el funcionamiento.

Según publicó su hija en Facebook, para la familia, su madre es un testimonio real de que los milagros existen . hoy Mariana Carolina Quian informó a este medio que su madre – que había sido declarada muerta– está cada vez mejor y hoy fue trasladada a sala. Se espera que la Sra. Lucía pronto retorne a casa con su familia.

Testimonio de la hija de la mujer declarada muerta

Mi nombre es Mariana Carolina Quian, hija de Lucia Cabral la cual está internada desde el 02/12/2020 en el Hospital Madariaga de la ciudad de Posadas – Misiones. Ingresó con convulsiones a las 10hs aproximadamente. Nos informan que estaba con respirador artificial, en una situación delicada y en coma inducido.

Por mal manejo respiratorio con secreciones y con un estado pos convulsiones profundo por antecedentes médicos crónicos cardíacos.

Hizo una hipotensión con una bradicardia extrema y estaba con medicación con buena respuesta.

Estaba pendiente de hacer más estudios. Pero había que esperar que mejore. Estábamos con mis hermanos afuera de la guardia y se intentaron comunicar desde el Hospital con nosotros por teléfono a las 23:05, 23:08, 23:10 y 23:14. Al estar mi celular cargando en la guardia no pudimos atender.

Nos ubicaron afuera de la guardia, a las 23:20 y me piden ingresar y una Doctora me informa que mi mamá se fue con Dios. Me explica que tenía una infección que hizo un paro respiratorio. Me hace ingresar para verla y despedirme, mientras la Doctora me cuenta los síntomas le pido si podía abrazar y tocar a mi mamá, besarla me dice que si. La beso, la abrazo y le digo.. Por qué me dejó, que la amaba, que Jesús la ama y que le entregaba su vida a él.

La beso de nuevo y le digo hasta pronto, la abrazo y beso su frente. Me retiro y la Doctora me dice, te abrazaría, pero no puedo por el protocolo.

Al salir le cuento a mis hermanos y vuelvo para que me den el acta de defunción. Me dicen que espere afuera que ellos me avisaban cuando estaba listo. Estando afuera 23:45 me llaman, orábamos en ese momentos, ERAMOS MUCHO INTERSEDIENDO EN ORACION POR FORTALEZA A MI FAMILIA, como llaman voy sola y me dicen que busque a todos mis hermanos.

Al ingresar nosotros, la Doctora nos dice que en toda su carrera, jamás le había pasado algo semejante como lo que había pasado esa noche. Cuando estaban por poner el cuerpo en la bolsa, mi mamá Lucía Cabral hizo movimientos con su mano, por lo cual revisaron sus signos vitales y su pulso estaba débil, pero con vida! La Doctora nos dice: será un milagro, una despedida o Dios sabrá! Sigue igual de grave, pero con vida.

Nos dejó pasar de a uno para que le hablemos y la viéramos. La gloria es a Dios, el propósito de Dios, hoy mi mamá sigue luchando después de morir y resucitar nuevamente.

Hoy día del médico, pido oración por mi mamá y los médicos que luchan por la vida de sus pacientes. Oramos que Dios termine esa obra de sanidad.

SPM-EP