Trabajadores del turismo de Iguazú acordaron con el Gobierno de Misiones el acceso a créditos para taxistas

En la mañana de este lunes fueron recibidos por los Ministros de Turismo y Economía y por el Jefe de Gabinete de la Provincia, calificaron positivamente el encuentro.

La Capital del Turismo es una de las localidades más afectadas en materia económica por las medidas adoptadas para prevenir el avance del coronavirus. Al depender en un 90% de una actividad paralizada hace nueve meses como lo es el turismo, trabajadores del volante, comerciantes, cabañeros y feriantes mantuvieron este lunes una reunión donde expusieron la situación crítica que atraviesan y presentaron propuestas. Del encuentro participaron el Ministro de Turismo José Maria Arrúa, Adolfo Safrán, Ministro de Economía, el Jefe de Gabinete, Jorge Kreimer y el Director de Turismo en Iguazú, Ivan Piedrabuena. La reunión surgió luego de la manifestación del miércoles pasado donde los choferes de taxi, remises, buses y minibuses, junto a otros sectores del turismo, cortaron el acceso a la ciudad de Puerto Iguazú por más de catorce horas.

Consultado sobre la reunión, Fredy Rios, vocero de la Asociación Paradas Unidas manifestó: “Fuimos muy bien recibidos, hemos charlado y hemos mantenido una posición bien fuerte en los puntos que pedimos. Ya es casi un hecho, solo estamos esperando que el gobernador oficialice“. El acuerdo logrado tiene dos aspectos claves que son la habilitación paulatina de servicios que ofrece la ciudad y asistencia a los trabajadores hasta que puedan volver a trabajar de manera normal.

En primer lugar, el acuerdo promete la apertura del Parque Nacional Iguazú todos los días a partir del mes de enero, en relación a este punto Ríos expresó desanimado que: “La mala noticia es cataratas, solo va a abrir los fines de semana, no se abre de lunes a lunes durante diciembre” Al ser el Parque la razón de los visitantes y por ende de las fuentes de trabajo fueron críticos y señalaron que “Parques Nacionales e Iguazú Argentina no han hecho su trabajo, porque deberían haber trabajado con protocolos para que en esta fecha tengamos las cataratas abiertas de lunes a lunes. Estamos hablando de nueve meses, por eso criticamos y somos sinceros en este sentido porque necesitamos las Cataratas abiertas. No tenemos más vuelos porque cataratas no está abierto, si estuviese abierto de lunes a lunes, te puedo asegurar que mucha gente va a venir a visitarlas y a estar en Iguazú”. En este sentido añadieron que “A partir de enero vamos a estar muy atentos para que se cumpla este punto”.

Junto con la apertura diaria del Parque y con los circuitos Superior y Garganta del Diablo habilitados, también el acuerdo prevé el aumento de diez a quince o dieciocho vuelos semanales considerando que ya están operando las tres aerolíneas que volaban antes de la pandemia (Aerolíneas Argentinas, Jet Smart y Flybondy).

En lo que respecta a la asistencia, los trabajadores del volante podrán acceder a créditos blandos de 50 mil a 100 mil pesos para que puedan reparar sus móviles y tenerlos en condiciones para poder trabajar y recibir al turista. Además, los taxistas que acrediten su licencia hasta marzo del 2020 podrán acceder a la quita de intereses de consumo de energía eléctrica en sus hogares.

Otro de los pedidos que lograron conseguir los trabajadores fue el test de COVID-19 gratuito para turistas que lleguen a destino y cuponera de descuentos para quienes hayan obtenido los resultados en su lugar de origen y de este modo atraer visitantes a la ciudad, ya que para una familia tipo el costo de los test era muy elevado y los trabajadores consideraban que podía desalentar la visita.

En cuanto a la apertura del puente Tancredo Neves, como es de público conocimiento, desde la provincia consideran que no están dadas las condiciones en la región para la libre circulación sin riesgo de contagios y permanecerá cerrado en principio hasta febrero.

Los representantes de los distintos sectores que participaron del encuentro concluyeron que “la manifestación tuvo su logro muy felizmente y estamos contentos por la comunicación y el inicio de un trabajo en conjunto con la provincia”.

