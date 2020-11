A un año de la final entre Flamengo y River, dirigentes xeneizes le regalaron una camiseta de Boca a Gabigol

Fue el autor de los dos goles que privaron al Millonario de levantar un nuevo título continental hace un año. El equipo brasileño se está entrenando en el predio del equipo de La Ribera a la espera del partido de octavos de final frente a Racing.

Este lunes, se cumple un año de la histórica remontada de Flamengo frente a River en Lima, por la final de la Copa Libertadores 2019. Cuando parecía que el conjunto argentino volvía a ganar la máxima competencia continental, Gabigol se vistió de héroe y, con dos tantos en tres minutos, dio vuelta la historia a favor del elenco de Río de Janeiro.

Antes do treinamento no CT do @BocaJrsOficial, o Presidente Rodolfo Landim e @gabigol trocaram camisas com a diretoria do time argentino. #VamosFlamengo pic.twitter.com/92Q73x2SwI

— Flamengo (@Flamengo) November 23, 2020