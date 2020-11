Navidad en Misiones: reciben donaciones de juguetes y golosinas para los niños del Hospital de pediatría

Como todos los años, los voluntarios del Hospital de Pediatría Dr. Fernando Barreyro se unen y recolectan juguetes y golosinas para celebrar la Navidad en Misiones con los niños que se encuentran en el nosocomio. Aunque la pandemia ha cambiado un poco la metodología del evento y solo entregarán los regalos, previamente desinfectados, esperan que a pesar de este contexto puedan traer alegría a más de una familia.

Como todos los años, los voluntarios del Hospital de Pediatría Dr. Fernando Barreyro se unen para celebrar las fiestas navideñas con los pacientes y sus familias. Si bien, este año la pandemia ha generado cambios y no podrán contar con la visita de Papá Noel, sí entregarán los juguetes y golosinas, previamente desinfectados y limpios.

«Juntamos juguetes para llevar al hospital y entregar a los niños que están internados. Generalmente lo hace alguien vestido de Papá Noel, pero este año juntamos, desinfectamos, empaquetamos y luego vamos a entregar», comentó Maribel, una de las voluntarias.

Aunque en otras temporadas reciben ropas para entregar, esta actividad busca juntar juguetes y golosinas. Las edades son desde 0 a 14 años.

«Si están en buenas condiciones mucho mejor. Queremos llegar a todos los niños que están internados, por lo general no son más de 60, pero este año no sabría la cantidad exacta. De todas formas los juguetes que sobran los guardamos y vamos entregando a médica que vemos que hay niños que no tengan alguno», explicó.

Cualquier información comunicarse a los números en el flyer. Los voluntarios pueden ir por los juguetes.

SPM-EP