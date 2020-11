Turismo Nacional: Carlos Okulovich fue excluido y perdió importantes puntos

Si bien había dudas de cómo fue la maniobra entre el misionero con su Honda Civid y Leonardo Carducci al mando del Ford Focus, finalmente los comisarios deportivos decidieron excluir a Carlos Okulovich y el misionero terminó perdido importantes puntos en su lucha por el campeonato de la clase 3 del Turismo Nacional.

El misionero ganó su serie y largó segundo en la final, pero Manuel Mallo tuvo una impecable carrera que ganó de principio a fin. Sin embargo, el misionero no logró avanzar y llegó hasta la quinta posición, luego en un mínimo roce con Carducci perdió importantes puntos pensando en el campeonato que lidera Julian Santero.

“Se nos escapa una gran chance de pelear el campeonato. Respecto a la maniobra, entiendo que Carducci no me ve y me deja sin pista cuando yo tenía el auto puesto por dentro. Lamentablemente no tuve forma de evitarlo y finalmente los comisarios decidieron excluirme después de mucho análisis”, publicó en sus redes sociales el misionero Carlos Okulovich.

“No comparto la decisión, pero la acepto. Mañana tenemos revancha y trataremos de descontar más puntos en el campeonato. No perdemos la esperanza”, confió en oriundo de la tierra colorada.

AR-EP