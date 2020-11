San Ignacio: 200 familias reclaman por luz y agua en el barrio Nuevo Progreso II pero desde el municipio explicaron que aún no tienen los títulos de propiedad

Esta mañana se manifestaron sobre la Ruta 12 a la altura de San Ignacio vecinos del barrio Nuevo Progreso II, exigiendo luz y agua. Fue una manifestación pacífica y reclamaron los 4 años de falta de los servicios indispensables en sus hogares.

Javier Peralta-Radio Libertad

Fueron alrededor de 50 vecinos que se manifestaron a la vera de la Ruta 12 para reclamar la falta de agua y luz en su barrio. Javier Peralta es el intendente de San Ignacio y en declaraciones a Radio Libertad explicó y aclaró los motivos de esta situación.

“Este es un lote de 15 hectáreas que se compró en la gestión anterior del intendente Romero. La idea que teníamos para este año era hacer las calles, las cuadrículas correspondientes y estabilizar a la gente en el dominio de la tierra”, explicó el intendente. Lo cierto es que estas familias instalaron sus viviendas sin tener los papeles correspondientes y los títulos de propiedad.

Con la gestión del intendente de la localidad de Misiones comenzaron a trazar las calles del barrio y a exigir que los servicios no se utilicen de manera ilegal.

“Recién ahora tienen la posibilidad de acceder de forma legal. El municipio posee el título de propiedad y el Concejo Deliberante nos habilitó para poder entregar los permisos de ocupación correspondientes por eso hicimos las cuadrículas, las calles y buscamos que tengan de forma legal luz y agua”, agregó.

“Se fueron entregando los lotes que ya estaban ocupados y son aproximadamente unas 200 familias que viven en este predio. No había gente que tenga legalmente ni luz ni agua y algunos pudieron conseguir los servicios pero todos se engancharon y a gente hizo uso de los servicios de esa forma. Había un vecino que tenía un medidor y a ese vecino se enganchaban 15 o 17 casas”, comentó Javier Peralta, la situación que se vive en el barrio Nuevo Progreso II.

Ante el corte de luz y agua, el municipio buscó la solución más viable para que este problema no siga persistiendo. “Desde Energía de Misiones me pidieron los planos, el papeleo correspondiente, las actas de sesión del Concejo Deliberante y un informe socio ambiental con la cantidad de familias. Elaboramos los planos pero todavía no tuvimos respuestas”, explicó sobre la situación del servicio eléctrico.

La cooperativa de agua de la localidad está en condiciones de brindar el servicio pero en este momento no puede asumir los gastos. “La idea es tratar de encontrar los recursos para que la gente pueda tener luz y agua. Lo que pasó hoy fue una manifestación de los vecinos a la vera de la ruta, fui para hablar con ellos y fue una manifestación pacífica porque no iban a cortar la ruta. La idea es también que se sepa la situación de ellos”, indicó.

“Los vecinos están dispuestos a pagar la luz, el agua y la conexión. Lo que no están dispuestos a pagar es el tendido de la línea que no hay en el barrio. No se está hablando de que quieren luz y agua gratis”, concluyó el intendente.

SL-A