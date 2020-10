Así se jugará la primera fecha de la Copa de la Liga Profesional: días y horarios del regreso del fútbol argentino

La primera fecha de la Copa de la Liga Profesional se pondrá en marcha desde el próximo viernes 30 de octubre cuando se disputará la jornada inicial del torneo que entregará un lugar para la Copa Libertadores y Sudamericana del año próximo. Boca debutará el sábado y River, el domingo.

Hace una semana, en el predio que la Asociación del Fútbol Argentino tiene en Ezeiza, se realizó el sorteo de lo que será el regreso del fútbol de Primera División. Serán 24 equipos los que protagonizarán la Copa de la Liga Profesional: este nuevo certamen entregará dos plazas para las competencias internacionales del año próximo ya que dará un lugar para la Copa Libertadores 2021 y otro para la Copa Sudamericana 2022.

Este viernes, la organización definió cómo se disputará la primera jornada del nuevo campeonato. El próximo viernes 30 de octubre se disputará la fecha 1 del torneo y el primer partido a disputarse será entre Gimnasia y Patronato a las 19 por la zona 6. Justo en el cumpleaños número 60 de Diego Maradona, el entrenador del Lobo será local en el Bosque platense ante el conjunto de Paraná. En segundo turno, a las 21.15, Talleres recibirá a Newell ‘s en Córdoba en el estreno del grupo que también tiene como protagonistas a Boca y Lanús.

La primera fecha de la Copa de la Liga Profesional

Justamente, el Xeneize, último campeón del fútbol argentino visitará la Fortaleza del Sur el sábado a las 21.15. Por su parte, el River de Marcelo Gallardo jugará el domingo ante Banfield a la misma hora. Todavía resta definir en qué cancha hará de local el Millonario: el club que preside Rodolfo D’Onofrio espera la habilitación de la AFA para recibir a sus rivales en el River Camp de Ezeiza y, en caso que no pueda hacer de local en su centro de entrenamiento, deberá buscarse un estadio mientras el Monumental continúa siendo refaccionado.

A continuación, días y horarios de la fecha 1 de la Copa de la Liga Profesional

Viernes 30 de octubre

19.00 Gimnasia – Patronato

21.15 Talleres – Newell’s

Sábado 31 de octubre

14.00 Aldosivi – Estudiantes

16.15 Vélez – Huracán

18.45 Argentinos – San Lorenzo

21.15 Lanús – Boca

Domingo 1 de noviembre

11.00 Defensa y Justicia – Colón

14.00 Unión – Arsenal

16.15 Racing – Atlético Tucumán

18.45 Central Córdoba – Independiente

21.15 River – Banfield

Lunes 2 de noviembre

21.15 Rosario Central – Godoy Cruz

Como el nuevo campeonato tiene formato de copa nacional, no se jugará un torneo largo de todos contra todos. Los 24 equipos quedaron divididos en seis grupos de cuatro equipos cada uno. Los cabezas de serie de cada zona fueron Boca, River, Independiente, San Lorenzo, Racing y Vélez, que le ganó la puja por ese lugar a Huracán.

En la primera fase del torneo, los conjuntos se medirán en partidos de ida y vuelta. Los dos primeros de cada zona se clasificarán para jugar en la Zona Campeonato. La instancia decisiva estará compuesta por los 12 equipos que se dividirán en los Grupos A y B y jugarán a una ronda de cinco fechas. Los líderes de cada zona se probarán en una final a partido único en campo neutral. El campeón ganará un lugar para representar al fútbol argentino en la Libertadores 2021.

A pesar de los rumores que indicaban que habría una jornada interzonal o fecha “de clásicos”, finalmente no se dispondrá dentro del calendario del certamen. Hay que remarcar que no habrá descensos y los puntos de este certamen no se sumarán para los futuros promedios.

Los equipos que finalicen en el tercer y cuarto puesto de la fase inicial pasarán a jugar en la Zona Complementación (también en dos zonas de seis contendientes) con el mismo formato que el grupo que buscará el nuevo título. El conjunto que gane este mini torneo se enfrentará al subcampeón de la Zona Campeonato en un partido que decidirá al club que jugará la Copa Sudamericana en 2021.

ASÍ QUEDARON LAS ZONAS:

Zona 1: Racing, Arsenal, Atlético Tucumán y Unión de Santa Fe

Zona 2: Independiente, Defensa y Justicia, Central Córdoba de Santiago del Estero y Colón

Zona 3: River, Banfield, Godoy Cruz y Rosario Central

Zona 4: Boca, Lanús, Talleres y Newell’s

Zona 5: San Lorenzo, Argentinos Juniors, Aldosivi y Estudiantes de La Plata

Zona 6: Vélez, Huracán, Patronato y Gimnasia de La Plata

