Pastori explicó por qué su bloque no acompañó el dictamen de presupuesto que contiene el Polo Misiones de régimen aduanero especial

En diálogo con Misiones Online, el diputado Luis Pastori negó estar en contra de crear en Misiones un régimen aduanero especial y explicó que lo que se decidió dictaminar ayer fue la Ley de Presupuesto 2021 a nivel general, que está conformada por 140 artículos y dentro de ella, solo tres están relacionadas con la propuesta misionera.

«Lo que se está dictaminando es la Ley de Presupuesto para el 2021 y que tiene entre 140 artículos, en la cual se incluyó tres artículos por la creación de la zona aduanera especial para Misiones, pero el dictamen es de la Ley no de los artículos misioneros en sí», declaró para Misiones Online.

Explicó que el bloque al que pertenece decidió no acompañar, lo que no significa estar a favor o en contra de la Ley de Presupuesto 2021.

«No es que votamos en contra, ni a favor, simplemente no firmamos el dictamen de la ley de presupuesto que no se vota en la comisión, porque la Ley se vota cuando se lleva al recinto y que estamos invitados el día miércoles donde se dará sanción a la Ley de Presupuesto, dentro de los cuales están estos tres artículos».

Indicó que a más tardar el lunes decidirán la postura del bloque respecto a la Ley del Presupuesto 2021.

Aclaró que a manera personal él está a favor de la propuesta misionera de un régimen aduanero especial y recordó que gracias a la presión ejercida por las cámaras y la propuesta del cuarto intermedio que él solicitó se permitió modificar lo inicialmente planteado por Nación de que este beneficio se oriente a cuatro municipios de la tierra colorada y que fue rechazado.

Lee también: Misiones descartó la zona franca para cuatro municipios que propuso Nación y seguirá insistiendo en beneficios impositivos para toda la provincia

«Se iba a dictaminar el día jueves con solo cuatro beneficios y si yo no hubiese pedido el cuarto intermedio que solicité el martes y salió el viernes, no hubiésemos podido hacer las modificaciones. Gracias a ese cuarto intermedio y a la presión de las cámaras empresariales, se pudo lograr que se incluya a toda la provincia».

Sobre las expresiones de diversos medios quienes afirmaron que su voto fue de rechazo a la propuesta misionera dijo: «Nosotros no votamos negativamente, decidimos no acompañar el dictamen por la Ley del Presupuesto y no específicamente por la creación de la zona aduanera especial para Misiones. ¡Cómo no voy a estar de acuerdo si yo pedí el cuarto intermedio para que no solo sean cuatros municipios!», lamentó.

Añadió que también está a favor del artículo 104 de la Ley del Tabaco. «Ayer lo que se dictaminó, donde no se vota, sino que se firma un dictamen».

Esfuerzo en conjunto para lograr un régimen aduanero especial para Misiones

La iniciativa de convertir a la provincia de Misiones en un área aduanera especial de frontera, en el marco del dictamen de la Ley del Presupuesto 2021, contó ayer con el voto a favor del diputado Diego Sartori también integrante de la Comisión de Presupuesto y Hacienda que dirige Carlos Heller en la Cámara baja.

En diálogo con Santa María de las Misiones, el diputado Sartori resaltó la lucha constante que ha tenido la provincia para lograr estos avances y se informó que el presidente tiene conocimiento de la inviabilidad de generar tasas impositivas diferenciadas dentro de la misma tierra colorada.

«Ya tuvimos la experiencia una vez de hacer un TC diferenciado para el combustible y nos creó una asimetría interna y después de eso, que se haya intentado que un dictamen beneficie a solo cuatro provincias, hicimos los posible para que esto no ocurra, porque afianzaría las diferencias entre otros. Felizmente ayer se sacó el dictamen que favorece a la provincia de Misiones: El Polo Misiones».

Sartori precisó que de convertirse en Ley se eximirían muchos impuestos. «Tiene como novedad una corporación que tiene que ver con el Poder ejecutivo Nacional, El Poder Ejecutivo Provincial, la CEM y será un estudio exhaustivo porque la ley tiene beneficios y cuestiones que deben cumplirse para que esto se dé».

Agregó que el beneficio y el compromiso de esta Ley busca que en una provincia con gran número de jóvenes y que cuenta con la menor coparticipación de toda la región «es un acto de estricta justicia social».

SPM-CP+EP