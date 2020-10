Abogada presentará un amparo colectivo de salud para las familias usuarias de aceite de cannabis medicinal

La abogada Anahi Mouls tomó el rol de representante de las familias usuarias y consumidoras de cannabis medicinal, y planean iniciar acciones legales para dar algún tipo de solución a estas personas.

Anahí Mouls – Express

En la provincia hay alrededor de 300 familias que utilizan el aceite de cannabis para el tratamiento de distintas enfermedades como la epilepsia, el alzheimer o el autismo. “Estamos armando un amparo colectivo de salud, con este objetivo, digamos. Que le solucionen alguna manera el tema a esta gente porque están desesperadas, sin nada qué hacer” informó Mouls.

Estas familias actualmente se encuentran desamparadas y desesperadas por intentar conseguir esta medicina natural que mejora notablemente la calidad de vida de los pacientes, según afirman sus defensores.

En este marco, la abogada Mouls explicó que “ahora tenemos como una ley que nos avala en cierta medida digamos que es la ley 27.350 mediante la cual se aprobó, un programa nacional para el estudio y la investigación del uso medicinal”.

Si bien hay algunas reglamentaciones con respecto al tema, todavía hay muchos espacios “grises” que pueden comprometer tanto a los productores como a los usuarios de aceites medicinales de cannabis. Acerca de la ley 27.350, la letrada dijo que “todavía como que no se está siendo operativa, continúan persiguiendo a todas las personas que no solamente fabrican el aceite, sino también a aquellas que consumen. Entonces, están ante esa ilegalidad o legalidad intermedia de no saber qué hacer”.

Mouls aclaró que “no vas a cometer un delito por tener un frasquito de aceite de cannabis” pero que lo ideal sería que todas las familias que utilizan este medicamento puedan tener un pedido médico por escrito, pero esto se dificulta ya que muchas veces no se lo receta por escrito por una cuestión de miedo a las consecuencias legales.

Este caso guarda gran relación con el de la productora de Puerto Rico, Rosana Vier, quien proveía de aceite de cannabis a muchas familias de la provincia. La producción de este aceite es un proceso que necesita de un cierto nivel de formación en el tema para realizarlo. “Rosana había estudiado un montón por el caso que tenía con su hermano Juan Carlos. Así que ella estaba preparada y estos aceites verdaderamente funcionaron. También una vez que está listo el aceite, eso tienen como un método específico para conservarse” agregó la doctora.

Hace un tiempo se anunció también que se comenzaría a producir este tipo de aceite en la biofábrica, y que estaría disponible a partir de abril del año que viene para las familias inscriptas. Pero sobre esto no se han anunciado novedades, por lo que estos usuarios siguen desamparados a la espera de noticias sobre el tema.

