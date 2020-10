Internaron a José María Listorti tras dar positivo de coronavirus

“Acá dando el parte del Covid. Estoy internado en (el sanatorio porteño) Los Arcos. Me hicieron una tomografía de tórax y examen de sangre y tengo una neumonía provocada por la Covid”, dijo el cómico desde su cuenta @soylistortiok.

El humorista, actor, locutor y conductor José María Listorti informó a través de un video que subió a su cuenta de Instagram que se encuentra internado desde ayer y con neumonía a causa de la Covid-19 y pidió a sus seguidores “cuídense, no subestimemos más la enfermedad, no piensen que no les va a tocar”.

Quien actualmente trabaja en TV (de lunes a viernes a las 15 por El Nueve conduce junto a Denise Dumas la tercera temporada del ciclo de espectáculos y entretenimiento “Hay que ver”) y radio (de 18 a 20 por Radio Pop FM 101.5 haciendo «Re tarde») contó que el primer síntoma que tuvo fue “un poquito de fiebre desde el sábado”.

Pero la figura mediática que se convirtió en un fenómeno en las redes sociales, donde se mantiene muy activo creando contenido para sus alrededor de 4 millones de seguidores acumulados entre sus cuentas de Twitter, Instagram y TikTok, aclaró: “Estoy bien, la saturación en sangre está bien, no me agito, no estoy cansado y ahora me bajó la fiebre”.

Fuente: Telefe Noticias

