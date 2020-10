Automovilismo: por una penalización, Juan Pablo Urrutia cerró el fin de semana con un 20° puesto

El obereño Juan Pablo Urrutia (Toyota Etios) se ubicó en la 20° posición en la cuarta fecha de la Clase 3, que se disputó en el trazado N°8 del autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires.

Urrutia partió desde la segunda posición al final pero cuando se acomodó para largar cometió un error y quedó fuera del cajón. La carrera comenzó con el misionero tomando la punta de la competencia y aguantando los ataques del chaqueño Renzo Cerretti, quien lo buscó durante las dos primeras vueltas sin poder pasarlo.

En la tercera vuelta se rompe la segunda marcha del Etios del misionero por lo que salió muy lento en la horquilla y perdió la punta de la carrera con Cerretti.

Pese al problema de la caja, Urrutia se mantuvo en la segunda ubicación. Pero cuando iba a ingresar a la sexta vuelta llegó la penalización de los comisarios deportivos por no estar correctamente en el cajón de salida y tuvo que hacer un pase por boxes, por lo que perdió todas las chances de subir al podio.

Urrutia cumplió con la penalización y quedó muy retrasado, en la posición 26. Pero aprovechando el gran auto que le entregó el Cano Racing el obereño pudo remontar hasta ver la bandera a cuadros en la 20° posición.

“Me voy con bronca porque pequé de inexperto, cometí un error, la verdad es que no se ve bien el cajón, no estaba muy bien pintado y cuando me di cuenta ya estaba muy adelante, así que estoy bien penalizado”, comentó Urrutia.

Juan Pablo Urrutia y su Etios

“Triste por el resultado y lo positivo es que tenemos el auto para estar entre los diez. Después de la penalización el auto tuvo un muy buen ritmo, solo perdía cuando tenía que traccionar porque no tenía la segunda, pero el resto del circuito siempre fue bien”, agregó.

Urrutia agradeció a su familia por el apoyo, a los sponsor Yerba Mate Natura, Dinco Supermercados, Fontana Neumáticos, Establecimiento Don Francisco SRL, y Té Urrutia, que hacen posible su participación en el Turismo Pista.

El ganador de la cuarta fecha fue Renzo Cerretti. La clasificación quedó en suspenso porque Horacio Evolo, que llegó segundo, fue excluido por anomalías en el carburador, pero como apeló se resolverá en la semana.

La próxima fecha será en fecha será el 22 de noviembre en escenario a confirmar por la categoría.

Final Clase 3-Turismo Pista (*)

Pos Auto Piloto Marca Vts. Tiempo Dif

1 7 RENZO CERRETTI FORD 15 24:54.228

2 15 HORACIO EVOLO RENAULT 15 24:54.292 0.064

3 68 FRANCISCO COLTRINARI TOYOTA 15 24:57.390 3.162

4 81 LEANDRO RAMA TOYOTA 15 24:56.514 2.286

5 16 TOMAS SNIECHOWSKI FORD 15 24:58.773 4.545

6 29 MARTIN BLASIG TOYOTA 15 25:00.090 5.862

7 87 MARCELO MARCHESSE TOYOTA 15 25:05.824 11.596

8 13 MARCOS BOBBIO FORD 15 25:06.612 12.384

9 28 NICOLAS BULICH TOYOTA 15 25:08.410 14.182

10 36 RUBEN LOIACONO CHEVROLET 15 25:08.635 14.407

11 89 FACUNDO VACCALLUZZO RENAULT 15 25:10.723 16.495

12 9 PABLO VUYOVICH FORD 15 25:03.296 9.068

13 14 CRISTOBAL RIESTRA FORD 15 25:07.208 12.980

14 93 EDUARDO MORENO TOYOTA 15 25:12.565 18.337

15 17 SANTIAGO ROBLEDO TOYOTA 15 25:12.573 18.345

16 79 GONZALO ALCAINE FORD 15 25:12.770 18.542

17 11 JUAN BENEDETTI TOYOYA 15 25:12.892 18.664

18 42 PABLO MALIZIA TOYOTA 15 25:13.306 19.078

19 20 FRANCO ROSSOMANNO RENAULT 15 25:14.155 19.927

20 33 JUAN PABLO URRUTIA TOYOTA 15 25:14.812 20.584

21 23 MARCO VERONESI TOYOTA 15 25:18.334 24.106

22 48 JUAN GARABAGLIA NISSAN 15 25:28.128 33.900

23 40 MARTIN FIERROS TOYOYA 15 25:36.822 42.594

24 5 THIAGO MARTINEZ TOYOTA 14 25:15.120 1 Vuelta

25 95 PABLO MELILLO TOYOTA 12 20:46.069 3 Vueltas

No Clasificados

41 RUDI BUNDZIAK NISSAN 11 25:12.858 4 Vueltas

12 LUCAS PETRACCHINI RENAULT 9 14:35.718 6 Vueltas

39 LUCAS ROSSOMANNO FORD 9 14:44.938 6 Vueltas

27 ALFREDO LESTARD RENAULT 8 12:46.210 7 Vueltas

77 LUIGI MELLI TOYOYA 7 11:15.170 8 Vueltas

69 MARCELO GARCIA RENAULT 6 9:27.185 9 Vueltas

86 LEONARDO FICHERA RENAULT 2 3:17.629 13 Vueltas

22 JUAN MANUEL DAMIANI TOYOTA 1 1:34.042 14 Vueltas

70 EZEQUIEL LUONGO RENAULT 1 1:34.760 14 Vueltas

26 JONATHAN BALDINELLI TOYOYA 1 1:36.377 14 Vueltas

73 JOSE LUIS ARRATE RENAULT

AUTO 34 EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA A LOS AUTOS 22 y 70

AUTO 9 RECARGADO CON 5 PUESTOS POR MANIOBRA PELIGROSA AL 40

AUTO 81 RECARGADO CON 1 PUESTO POR SOBREPASO NO PERMITIDO

AUTO 14 RECARGADO CON 3 PUESTOS POR MANIOBRA PELIGROSA AL 23

AUTO 12 APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL 20

AUTO 33 PENALIZACION BOX POR MAL ENGRILLADO

Nota: * En Suspenso. Horacio Evolo, quien fue excluido, por anomalías en el carburador pero decidió apelar la decisión, motivo por el cual entre semana se confirmará el resultado.

