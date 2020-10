Presionaron a una concejal para que se “tape más” en las sesiones

Candela Correa tiene 28 años y es mamá de dos chicos. Cuenta con casi 100 mil seguidores en su cuenta de Instagram y una gran popularidad en las redes. Además de influencer, ella se desempeña como legisladora en el Concejo Deliberante de la ciudad de Salta, donde dos colegas le exigieron que cambie su actitud en el recinto.

Correa denunció presiones en la última reunión de sesión parlamentaria, que se llevó a cabo este miércoles por Zoom. Dos legisladoras tomaron la palabra para exigir que Correa modificara su manera de vestir al llevar adelante sus funciones: «Que se tape más», solicitaron.

Aunque evitó dar los nombres de las colegas que presentaron el reclamo, aclaró: «Se lo aguantaron una semana y se dio la oportunidad de decir: ‘Bueno, es momento de taparse, de cambiar’. Yo lo sentí así, como una presión. Y no puedo quedarme callada», afirmó Candela en diálogo con Crónica HD, cuando se hizo público que presionaron a una concejal en Salta.

«Al trabajar estoy vestida normalmente. Una cosa es que me pueda poner un vestido ajustado hasta la rodilla, sentirme bien, sexy, que lo hago para verme bien yo, y no le estoy faltando el respeto a nadie. No voy en biquini: voy con pollera, remerita y saquito. Si hace calor, uso un vestido con mangas largas», se defendió la dirigente.

Agregó: “No tenés que tener un determinado perfil para ser concejal. ¿Por qué? Si hay un montón de personas que se tapan del cuello hasta los pies y nos roban a dos manos. Dejemos la hipocresía de lado», se defendió.

Las ediles que acercaron el reclamo nombraron el caso del diputado Juan Emilio Ameri, quien protagonizó una escena erótica en plena sesión virtual, lo que le valió un repudio generalizado que derivó en su renuncia.

«Dijeron: ‘No queremos que vuelva a pasar lo miso’, comparando una situación tan terrible con la ropa de una concejal», protestó la dirigente, al tiempo que reveló otra infidencia: «A algunos (dirigentes) les molestó que saliera a contar esta incomodidad mía. Me dijeron: ‘Los trapitos se lavan en casa, tratemos de no filtrar tantas cosas que halamos o decimos’. Esa fue la sugerencia. Dejemos de querer callar las violencias. Salieron a decir que lo mío era mentira».

«Salí a hablar para que a nadie le pase lo que me está pasando a mí, que es gravísimo: si a alguien lo están discriminando, que lo diga. Por eso estamos como sociedad: ‘La violaron porque se puso un vestido cortito’, y un montón de cosas más», advirtió Correa.

Fuente: MDZ Diario de Mendoza

