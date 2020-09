Juan Ameri volvió a opinar luego del escándalo: “No cometí ningún delito»

El ex diputado negó haber sido denunciado por acoso sexual en el pasado y adelantó que “quizás” se retire de la “política electoral”.

Juan Ameri, el diputado que tuvo que renunciar a su banca anoche en medio de un escándalo, aseguró este viernes que se siente “muy avergonzado” por la escena que protagonizó junto a su pareja en plena sesión de la Cámara de Diputados pero aclaró: “No cometí ningún delito”.

Durante una entrevista con Mauro Viale, el ex legislador del Frente de Todos calificó su propia conducta como “un error muy grave” y pidió disculpas a la sociedad “por enésima vez”.

“No estuve atento, se me había caído la conexión, estaba con mi mujer al lado e hicimos lo que hace una pareja en un momento de intimidad esperando que se me reconectara la sesión, nada más. No cometí ningún delito”, explicó.

Sin embargo, lamentó el trato recibido por parte de los medios de comunicación a quienes acusó de haber montado una “cacería de brujas”. También cuestionó que algunos periodistas no tengan en cuenta que detrás de lo que comunican “hay seres humanos”.

“No considero que tengan que estar los medios en la puerta de la casa de mi hermana, o que acosen a mi pareja. Ella no tiene ninguna responsabilidad. Es inhumano. Ella está siendo víctima de acoso por parte de los medios”, planteó el ex diputado. Incluso reveló que la joven está buscando contención psicológica para afrontar la situación.

En esa línea, aprovechó para desmentir que tenga denuncias previas por acoso sexual. “He escuchado barbaridades. Ha salido el Ministerio Público Fiscal a aclarar, sin que yo se lo pidiera, que no tengo denuncias ni nada”, señaló.

Ameri pertenece a la Agrupación El Aguante del Partido de la Victoria. Cuando asumió su banca hace menos de un año, una militante de esa agrupación, menor de edad, lo denunció por acoso. La denuncia, difundida desde una cuenta de Facebook, incluyó conversaciones entre el legislador y la joven en cuestión, cuya identidad fue preservada. En el texto, la joven aseguró que “cuando solo tenia 17 años militaba en la agrupación El Aguante de Salta, mi referente era el señor Juan Emilio Ameri, un tipo asqueroso, machista y acosador de quien en muchas ocasiones tuve que sufrir acosos e insinuaciones aun sabiendo la edad que tenía. Al igual que muchas compañeras que ojalá se animen después de mí y salgan a hablar”.

Sobre el final de la entrevista, el ex diputado se mostró muy decepcionado por haberle “fallado al pueblo” pero aseguró que los militantes “no se retiran nunca de la política”. “Quizás sí me retire de la política electoral”, aclaró.

“Yo soy un militante de base que estaba cumpliendo el sueño de cualquier militante. Vivo en una casa prefabricada, en un barrio de Salta muy humilde. Estoy sumamente avergonzado”, concluyó.

Anoche, tras protagonizar la escena erótica mientras participaba de la sesión desde su domicilio, un hecho que se vio en las pantallas instaladas en el recinto, Ameri fue suspendido en sus funciones y se decidió conformar una comisión para evaluar su conducta y definir su remoción.

Sin embargo, horas después, tras la presión de las autoridades de la Cámara de Diputdos, Ameri presentó su renuncia, que rápidamente fue considerada y aceptada por el pleno del cuerpo.

A través de la red social Twitter, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, aseguró que “para nada” representa los valores de los salteños y enfatizó: “Nos eligen para servir y debemos hacerlo con responsabilidad, seriedad, respeto y dignidad”.

Esta mañana, el presidente Alberto Fernández aseguró que ayer en el Congreso “pasó algo grave y la política no debe pasarlo por alto”, al tiempo que destacó la reacción del cuerpo al suspender inmediatamente al legislador.

Fuente: Infobae

