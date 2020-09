Para Roque Soboczinski, tras la firma del acuerdo histórico y pacífico por las tierras de Colonía Pepirí se deberá lograr la planificación para el desarrollo futuro de la gente «integrada» en la reserva Yabotí

El intendente de El Soberbio fue uno de los protagonistas en lograr cerrar una etapa de conflicto de varias décadas tras el acuerdo “histórico” de tierras para los pobladores y descendientes de fundadores de Colonia Pepirí. Se lo escuchó prudente, mesurado, pero muy satisfecho por el resultado: “Si, este acuerdo es un reconocimiento a las familias históricas, además se logró de forma pacífica llegar a una resolución que permita salir de la situación de conflicto y comenzamos a pensar en alternativas hacia el futuro», dijo Roque Soboczinski.

Destacó el apoyo que recibe del Gobierno Provincial y de los legisladores, quienes llevaron un trabajo en estas semanas que fue intenso, para hablar con la gente para que entiendan la situación actual en la que estamos inmersos no solo por la necesidad del reconocimiento legítimo de las familias por las tierras sino también porque estamos hablando de un sitio en el que se encuentra la colonia, que está dentro un área natural como la Reserva de Biosfera Yabotí, a la que habrá que encontrar una manera diferente de producir y convivir”, dijo el intendente.

El jefe comunal indicó que este acuerdo se logró “después de un proceso muy largo y no tan feliz, ya que seguramente habrá gente que perdió en todo este proceso. Son sentimientos encontrados, pero se logró el reconocimiento merecido a los poseedores reales de esos lotes en Colonia Pepirí, que tienen más de 100 años de ocupación en el territorio, aunque los empresarios también necesitan de reglas claras, de mirar hacia el futuro y seguir pensando en cómo desarrollar la colonia”, fueron las reflexiones del jefe comunal en una entrevista con ArgentinaForestal.com.

El Soberbio transcendió a nivel país por el debate del conflicto por las tierras en Colonia Pepirí. “Entendimos que había que dejar que todos expongan su posición en los medios y debatieran hasta que la situación se calme y se empiecen a escuchar entre las partes involucradas. Encontramos un canal de solución finalmente, donde los dueños de la tierra y sus representantes legales, los funcionarios, los diputados, los organismos competentes, intervinieron para encontrar una solución al conflicto con Juan Alberto SA y cerramos esta jornada hermosa con un acuerdo que tranquilizará a toda nuestra comunidad, y eso es muy importante para el municipio”, indicó el intendente.

La protesta que se mantenía en la plaza local fue levantada este sábado, ya que la gente viajó a Posadas con un traslado que dispuso la municipalidad.

A Soboczinski no le pareció prudente hablar de una «victoria», considerando que hay mucha historia y vivencias personales detrás de toda esta situación donde hubo gente del pueblo que sufrió en el proceso. “Creo, a veces, que es mejor mantener un tiempo de silencio y que las cuestiones conflictivas se enfríen, se ordenen, tomen su cauce, y vayamos encontrando de a poco soluciones que nos permitan avanzar en la cuestión de fondo que es el ordenamiento social, económico y ambiental de Colonia Pepirí con su gente», indicó.

Seguido, sostuvo que en adelante «nos tocará pensar cómo hacemos para que esta pequeña colonia subsista en el tiempo y se desarrolle, sobreviva, que promueva actividades adecuadas con el entorno ambiental en la que se encuentra, y agradezco el acompañamiento y respaldo que recibo del gobierno provincial. Si al Parque Provincial del Moconá no se tiene acceso porque los Saltos no se ven por la crecida del Uruguay, tenemos que ver que el turismo encuentre alternativas en la zona, y que estas sean ofrecidas por nuestra gente, que quien nos visite pueda programar actividades locales. Somos conscientes que aun en la zona de Yabotí no se ha logrado insertar a las personas que viven aquí para su desarrollo, y ese es nuestro compromiso mirando hacia el futuro”, explicó en la entrevista.

Tras el acuerdo firmado, se volverán clave el acompañamiento de los organismos del Estado, como el rol de la subsecretaria de Tierras del Ministerio de Ecología o el Ministerio de Agricultura Familiar en la planificación del camino más adecuado a seguir para identificar cuáles son las alternativas productivas y agroecológicas viables para las familias de Colonia Pepirí.

Durante la reunión, el gobernador Oscar Herrera Ahuad instó a los habitantes la zona, a la producción autosustentable mediante el desarrollo de agricultura orgánica, que los aleje de actividades como el tabaco y los acerque más a nuevas producciones que se destacan en la zona como la citronela. En ese sentido, las familias se ubicarán en un territorio muy propicio para trabajar la tierra sin alterar la biodiversidad que exhibe la reserva Yabotí.

“Estamos ante una nueva etapa, en la que tendremos que pensar cómo esta pequeña colonia podrá subsistir con otra manera de cultivar, de producir, de plantar, ya que hay que promover actividades amigables con el ambiente. Aparece el ecoturismo, la conservación y el desarrollo sostenible, y con el apoyo del gobierno provincial iremos avanzando, ya que en todo el proceso estarán presentes en el territorio para garantizar el cumplimiento del acuerdo de todas las partes”, remarcó el jefe comunal.

“Pedimos a las familias que alerten ante nuevas usurpaciones”

Una de las principales preocupaciones de la familia Harriet es que se vuelvan a usurpar lotes de su propiedad tras el acuerdo, pero los representantes de las familias y el propio municipio, al igual que la provincia, coincidieron que se debe frenar nuevas ocupaciones en los lotes del conflicto.

“Las familias históricas, tras la mensura que realizará el gobierno provincial, saben que tienen que cuidar su propiedad. El mensaje del gobernador Herrera Ahuad en la reunión fue muy claro, y es el mismo mensaje que transmito en las reuniones, donde pido que alerten enseguida ante la presencia de nuevas personas que pretendan usurpar los lotes, suyos o vecinos. No se puede permitir más usurpaciones en el territorio. Y para ello, las familias serán las principales guardianas de sus tierras. Y la Policía y la Justicia deberán acompañarnos en este sentido”, dijo el Jefe Comunal.

Para el acuerdo se realizó un relevamiento actualizado que permitió censar a las familias actuales en el territorio de Pepirí. “Es parte del acuerdo firmado que no se puede permitir el ingreso de nuevas personas. Ya el avance de la frontera agrícola fue importante sobre el área natural, y la ocupación ilegal y organizada que se ve a nivel nacional y que también se registra en la provincia es un tema de preocupación actual del gobierno provincial. Por eso, entre todos hemos conversado de que tenemos que cuidarnos para no permitir que intenten avanzar al interior profundo de Misiones porque sería grave desde los institucional, económico y ambiental”, sostuvo Soboczinski, marcando su posición sobre la problemática de usurpaciones de tierras organizadas.

Explicó que hay un consenso tácito de trabajar entre todos para frenar las usurpaciones nuevas, recurriendo a la Justicia para su desalojo inmediato. “Hay muchas irregularidades, es cierto que muchos años fue algo cultural el tomar tierras, pero esto cambió, hoy tenemos legislaciones vigentes y no avalaremos delitos. Aparece esto de ventas de parcelas por internet, o irregularidades en los papeles de escrituras de la propiedad, son muchas situaciones que tenemos que ordenar. Estamos avanzando en la regularización de permisos de ocupación y adjudicación de viviendas sociales, de adjudicación de viviendas, de títulos de propiedad. Nuestro municipio está fundado en un 80% sobre propiedades cuyo dueños no viven en la provincia, por lo tanto hay muchos casos de ocupaciones indebidas o que deben reconocerse con posesión de dominio. Pero tomaremos una postura firme sobre las usurpaciones nuevas porque el estallido social después puede ser grande, es un tema que nos preocupante mucho tanto al municipio como a los propietarios, que lo que exigen frente a estos hechos son reglas claras”, concluyó.

Por Patricia Escobar

@argentinaforest

P.E.--EP