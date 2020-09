Se sortearon las bancas para el Parlamento Estudiantil Inclusivo 2020: hay 20 jóvenes posadeños seleccionados

Durante la jornada de ayer en el Concejo Deliberante de Posadas se realizó el sorteo de bancas para el Parlamento Estudiantil Inclusivo 2020, el cual se desarrollará hasta el 23 de septiembre, incluyendo capacitaciones a los parlamentarios y girando en torno a la propuesta “Posadas Conectada”.

De forma virtual, las autoridades del Concejo Deliberante de la ciudad y de la municipalidad autorizaron la realización del Parlamento Estudiantil Inclusivo 2020. Según había manifestado el concejal a cargo de la Comisión de Cultura, Educación y Deportes, Martín Arjol, es importante en este tiempo de pandemia de Covid-19 que los jóvenes “expresen sus necesidades y las visiones que tienen de nuestra ciudad”.



Tal como estaba previsto de acuerdo al cronograma de trabajo, ayer, 03 de septiembre, se concretó el sorteo de bancas quedando seleccionados los siguientes estudiantes:

–Nathan Fores (banca Mario Alcaraz)

–Lorena Ostapchuk (banca Martín Arjol)

–Ariana Zacarías (banca Marcelo Julien)

–Ignacio Bobadilla (banca Mariela Dachary)

–Juan Pablo Michia (banca Rodrigo De Arrechea)

–Lisandro LaFuente (banca Maximiliano Florindo)

–Mercedes Ortiz (banca Francisco Fonseca)

–Ramona Perez (banca Marlene Haysler)

–Sebastián Videla (banca Facundo López Sartori)

–Gonzalo Delgado (banca Ramón Martínez)

–Vanesa Teibler (banca Fernando Meza)

–Milagros Ojeda (banca Omar Olmedo)

–Ramiro Riquelme (banca Anahí Repetto)

–Luciano Salazar (banca Pablo Velázquez)

–Valentina Elias (Secretario -Titular)

–Ángela Quiroga (Secretario -suplente)

–Camila Cabassi (Prosecretario Administrativo)

–Antonella Sander (Prosecretaria Legislativa)

–Valentina Carissimo (Defensor del Pueblo- titular)

–María Luz Meaurio (Defensor del Pueblo- suplente)

A partir de ahora, durante las sesiones, los chicos cumplirán los roles de legisladores: según especificaron, elaborarán proyectos, trabajarán en comisiones y abordarán temáticas vinculadas a las necesidades de la ciudad. El objetivo de esta actividad es que puedan comprometerse como ciudadanos desde la actividad política, entendiendo que son de gran importancia para el aporte de soluciones a la sociedad.

Posadas Conectada: la propuesta del Parlamento Estudiantil Inclusivo 2020

Trabajar en innovación, sustentabilidad y tecnología es fundamental y por eso para la edición de este año el eje central será pensar en una “Posadas Conectada”. Arjol, en ese sentido, explicó que los ítems principales se relacionarán directamente con la temática de movilidad, transporte público y la conectividad social como una forma de restaurar aquel vínculo perdido a causa de la pandemia de Covid-19.

Un Parlamento Estudiantil en circunstancias atípicas

Como un espacio cuyo objetivo es fomentar el interés y la participación dentro de la actividad legislativa, incentivando al debate y el análisis de las diversas propuestas, es importante que pese al panorama actual pueda desarrollarse de forma virtual. Mediante la herramienta, los jóvenes tendrán la posibilidad de manifestar las problemáticas que vivieron en este tiempo y cómo lo están atravesando.

La invitación a participar del parlamento fue extendida a todos los establecimientos educativos de la ciudad y ahora, con la definición de los 20 estudiantes, comenzarán con las capacitaciones (una cívica donde explicarán sobre la elaboración de un proyecto legislativo y otra para comenzar a trabajar en los ítems que plasmaron como puntos de partida).

Parlamento Estudiantil Inclusivo 2020: “Poner el ojo donde no hay conectividad”

El presidente del Consejo, Facundo López Sartori, celebró que a pesar de la situación actual que estamos viviendo, estos espacios contribuyen a fomentar la educación y la empatía entre los jóvenes.

“En Misiones hay 400 mil estudiantes secundarios. Posadas tiene aproximadamente 25 mil estudiantes secundarios de escuelas públicas y privadas, es una entelequia decir que en todos los barrios de Posadas hay Internet, no existe y eso es responsabilidad nuestra. Que no haya conectividad en un barrio, quiere decir que un chico no está pudiendo estudiar”, enfatizó.

“Es verdad que la pandemia aceleró los procesos tecnológicos y de educación. Este Parlamento, que vamos a trabajar en el mes de septiembre, tiene que trabajar con estas temáticas. La responsabilidad de que esos chicos no tengan conexión a la educación es nuestra. Poner el ojo en los barrios donde no hay conectividad, escuchar a los jóvenes, que ningún pibe pierda la educación por no tener Internet”, finalizó.

AV-EP