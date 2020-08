El Parlamento Estudiantil Inclusivo 2020 será en septiembre: mañana, 25 de agosto, abren las inscripciones

Del 3 al 23 de septiembre se desarrollará el Parlamento Estudiantil Inclusivo 2020 en el Concejo Deliberante de Posadas, con el apoyo del Consejo General de Educación de Misiones. Lo informaron en la mañana de hoy desde el espacio legislativo, donde estuvieron presentes el presidente del Concejo, Facundo Sartori; el secretario de Cultura y Turismo de la municipalidad, Benito del Puerto; y el secretario de Deportes, Renzo Romero.

Martín Arjol, concejal de Posadas a cargo de la Comisión de Cultura, Educación y Deportes, se refirió a la realización del Parlamento Estudiantil Inclusivo 2020 y destacó la iniciativa teniendo en cuenta que en este contexto de pandemia la educación fue una de las áreas mayormente afectadas, tanto desde el rol docente como el de los propios estudiantes.



“Desde hace tiempo venimos discutiendo en el Concejo Deliberante sobre si hacer o no este parlamento, y yo creo que es el momento adecuado para plantear nuevas cuestiones y trabajar en la escucha activa de los más jóvenes. Ellos van a poder plasmar las necesidades y las visiones de nuestra ciudad”, manifestó.

Afirmó que los jóvenes cumplirán, durante las sesiones, los roles de legisladores: elaborarán proyectos, trabajarán en comisiones y abordarán temáticas vinculadas a las necesidades de la ciudad, con el objetivo de que los estudiantes puedan emprender el compromiso ciudadano desde la actividad política, como base para aportar soluciones a nuestra sociedad.

Posadas Conectada: la propuesta del Parlamento Estudiantil Inclusivo 2020

Aseguró que la iniciativa fue acompañada por las autoridades municipales y mencionó que el eje central de este año será “Posadas Conectada”: “Si bien parece que hablar de ‘conexión’ en los jóvenes es que el celular tenga WiFi, esto va mucho más allá. Tiene que ver con trabajar en innovación, sustentabilidad y lo tecnológico”, explicó.

Y añadió: “Posadas Conectada desde la movilidad y el transporte público también. Los chicos son los que más lo utilizan y, además, son los que hoy están impulsando nuevos medios de movilidad. Este espacio en el Concejo Deliberante es el adecuado para tratar estas nuevas modalidades que conectan mejor a la ciudad”.

En otro de los ítems, el funcionario municipal hizo hincapié en la conectividad social. “Si hay algo que ha roto la pandemia, o bien profundizado, es la conexión entre la sociedad. Acá debemos entender y trabajar junto a los jóvenes, para mejorar la empatía. Explicarles que todo este proceso implica una responsabilidad de nuestra parte”, apuntó.

Parlamento Estudiantil Inclusivo 2020

El Parlamento Estudiantil es un espacio para estudiantes que busca fomentar el interés y la participación dentro de la actividad legislativa e incentivar el debate y el análisis de las distintas propuestas para dar soluciones a los problemas de la sociedad.

Arjol afirmó que frente a las circunstancias atípicas que no solamente incluyen virtualidad, los chicos podrán aprender acerca diversas cuestiones que se relacionan directamente con el sistema educativo, entendiendo así sobre aquello de lo que hacen uso en la cotidianidad.

“Tiene que ver con el sistema educativo, la conectividad con el docente y cómo están atravesando este proceso. Por eso nos estamos preparando para no sólo escuchar, sino trabajar en esta dinámica que va a exceder el trabajo legislativo”, aseveró el edil titular de la Comisión de Cultura, Educación y Deportes.

En el día de la fecha, según precisó, presentaron el Consejo Estudiantil. Desde mañana, 25 de agosto, y hasta el 31 los jóvenes van a poder inscribirse de forma virtual mediante la página del Concejo Deliberante posadeño. Señaló que la invitación ha sido extendida a todos los establecimientos educativos de la ciudad.

El sorteo de bancas, por otra parte, será el próximo jueves 3 de septiembre luego de la sesión. “Vamos a hacer dos capacitaciones, una cívica donde les explicaremos qué función cumple el Concejo Deliberante y cómo elaborar un proyecto legislativo, y una segunda capacitación de recorrido virtual por los distintos barrios para mostrar esas tres aristas de las que hablábamos”, cerró.

«Poner el ojo donde no hay conectividad»

El presidente del Consejo, Facundo López Sartori, celebró que a pesar de la situación actual que estamos viviendo, estos espacios contribuyen a fomentar la educación y la empatía entre los jóvenes.

“En Misiones hay 400 mil estudiantes secundarios. Posadas tiene aproximadamente 25 mil estudiantes secundarios de escuelas públicas y privadas, es una entelequia decir que en todos los barrios de Posadas hay Internet, no existe y eso es responsabilidad nuestra. Que no haya conectividad en un barrio, quiere decir que un chico no está pudiendo estudiar”, enfatizó.

“Es verdad que la pandemia aceleró los procesos tecnológicos y de educación. Este Parlamento, que vamos a trabajar en el mes de septiembre, tiene que trabajar con estas temáticas. La responsabilidad de que esos chicos no tengan conexión a la educación es nuestra. Poner el ojo en los barrios donde no hay conectividad, escuchar a los jóvenes, que ningún pibe pierda la educación por no tener internet”, finalizó.

AV-A