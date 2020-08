Aceleración digital: desde el Concejo Deliberante de Posadas impulsan el Parlamento de Innovación y Tecnología

Facundo López Sartori, presidente del Concejo Deliberante de Posadas brindó detalles sobre el Parlamento de Innovación y Tecnología e invitó a los innovadores de la ciudad a sumarse a la convocatoria. El objetivo es trabajar hacia el nuevo paradigma que promueve la aceleración digital.

Facundo López Sartori en Radio Libertad.

“Es importante entender que desde el Estado no se puede tener a la visión de la tecnología como un privilegio, tiene que empezar a ser un derecho”, indicó Sartori.

El funcionario explicó que atendiendo a los tiempos actuales donde, todo pasa por la revolución digital, el rol del Estado es que esa posibilidad esté al alcance de todos los ciudadanos de Posadas y de la provincia de Misiones.

Parlamento de Innovación y Tecnología: democratizar el acceso a las herramientas 5.0

Según relató Sartori en Radio Libertad, la intención que promueve el Parlamento de Innovación y Tecnología es abrir las puertas al conocimiento digital y que hay que socializar la población misionera hacia el mundo tecnológico. “La tecnología no tiene que ser un privilegio o el uso de pocos. El Estado tiene que estar presente llevando tecnología, internet y ciertas herramientas para generar esa igualdad de oportunidades en toda la ciudad”, enfatizó el presidente del Concejo Deliberante de Posadas.

Sartori explicó que la semana próxima estará disponible link donde se podrán inscribir y esperan que para el 1 de octubre se pueda lanzar definitivamente.

Aceleración Digital: el Clúster de empresas de Servicios Basados en el Conocimiento de la provincia impulsa un programa para transformar a las Pymes misioneras

La mitad de las Pymes de la Argentina no se subió aún a la aceleración digital. No tiene procesos de gestión utilizando las herramientas que brindan las nuevas tecnologías, no utilizan plataformas de comercio electrónico, o a lo sumo, esporádicamente interactúan en alguna red social. El Clúster SBC Misiones que agrupa a 65 empresas y profesionales dedicados al desarrollo de software y la industria audiovisual y de las nuevas tecnologías en Misiones, elaboró un programa para ayudar a las Pymes misioneras a subirse al nuevo mundo de la economía global.

Con la certeza de los datos suministrados por un relevamiento nacional realizado en los últimos años, el Clúster SBC Misiones que agrupa a 65 empresas y profesionales dedicados al desarrollo de software y la industria audiovisual y de las nuevas tecnologías en Misiones, elaboró un programa para ayudar a las Pymes misioneras a subirse al nuevo mundo de la economía global a través de la transformación digital. Con el valor agregado que las compañías locales están en algunos casos actuando en este mercado hace más de 25 años, y distribuidos en toda la provincia. Ayer se realizó un encuentro virtual para avanzar con la novedosa propuesta.

Transformación digital

La presidenta del Clúster de Servicios Basados en el Cocimiento de Misiones es Gladys Neuendorf , experta en desarrollo de software desde hace muchos años en Misiones, explicó que el Clúster es una concentración de empresas, emprendedores e instituciones especializadas y complementarias en las actividades de Tecnología de la Información, Servicios Informáticos, Telecomunicaciones, productoras Audiovisuales, que compiten y comparten estratégicamente para obtener beneficios comunes para el sector», define Gladys, que además agrega que el campo de acción del conjunto de empresas «también abarcan el norte de Corrientes».

“Somos empresas que trabajamos en conjunto para lograr un mismo objetivo y nuestro objetivo es transformar a la provincia de Misiones digitalmente”, mencionó Gladys. Y añadió que a nivel Nacional desde que se trabaja en conjunto muchas empresas se animaron a la digitalización pero que el 49% que no se subió aun a la transformación digital.

Al respecto de qué rubros o qué empresas necesitan la digitalización, la dirigente del SBC enfatizó que todas los rubros necesitan desarrollarse tecnológicamente “todas necesitan de los servicios digitales hoy en día, no se puede concebir una tarea sin tecnología, hay muy pocas tareas que se realizan 100% manual”, comento.

