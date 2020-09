Mes del estudiante: desde la Dirección de la Juventud de Posadas anticipan festejos virtuales y un homenaje por los 70 años de la Estudiantina

La suspensión de las actividades por el mes del estudiante significó un golpe duro para la juventud posadeña, a causa de la pandemia de Covid-19. Septiembre, caracterizado por los festejos de la movida estudiantil en sintonía con la llegada de la primavera, este año tendrá “una vuelta de tuerca” y por ello preparan diversas propuestas para disfrutarlas de manera streaming.

Víctor Hugo Álvarez, director de la Juventud de la municipalidad de Posadas, sostuvo que de cara al mes del estudiante desde el municipio están trabajando en el desarrollo de propuestas bajo la modalidad virtual para que los festejos no pasen desapercibidos. Todo esto teniendo en cuenta que los eventos que comúnmente se realizan en estas fechas convocan a cientos de adolescentes posadeños, como es el caso de la Estudiantina.

En comunicación con Misiones Online, el funcionario señaló que en la agenda de la secretaría aparecen proyectos como Por los Jóvenes Todo, la propia Estudiantina –la cual este año cumpliría su 70° aniversario- y otras iniciativas pensadas especialmente para los jóvenes, quienes se encuentran transitando esta etapa de pandemia con incertidumbre debido a la cancelación de muchas de sus actividades.

Mes del estudiante: adelantaron detalles del festejo virtual de Por los Jóvenes Todo

“Estamos cerrando algunos proyectos pensados para los chicos, como por ejemplo Por los Jóvenes Todo que este año cumple 12 años. Le estamos ‘buscando la vuelta’ para que salga”, señaló respecto al reconocido concurso de talentos que, además, tiene la característica de brindarle un espacio especial a las hinchadas. “Debido a la situación actual, este año no podemos hacer hinchada y, en ese sentido, como queremos que también participen, veremos cómo permitir que suceda pero de forma virtual”, explicó.

“Por los Jóvenes Todo”, en su edición del 2019, reunió a más de ocho mil adolescentes de Posadas en las instalaciones del Anfiteatro Manuel Antonio Ramírez, sitio de encuentro para este evento. Año a año, en el cierre del mismo, los jóvenes tienen la posibilidad de disfrutar de un show pensado para ellos, cuyos protagonistas en la última oportunidad fueron los de la banda argentina de rock Bersuit Vergarabat.

Sobre una fecha tentativa para el desarrollo de esta propuesta, Álvarez señaló que brindarán mayor información conforme transcurran los días ya que por el contexto de pandemia, y de acuerdo a la situación epidemiológica en la Provincia, todo está sujeto a posibles modificaciones. “Queremos ser precisos porque por ahí damos fechas y luego las tenemos que bajar. No queremos que eso suceda”, manifestó.

Mes del estudiante: competencias de rap virtuales

“Algo que les gusta mucho a los chicos son los encuentros de raperos, por eso también vamos a organizar algo para este mes y que los jóvenes puedan participar de forma online. En el barrio San Isidro habíamos hecho uno y el ‘teatro’ del lugar estaba llenísimo de gente. Ahora la propuesta será que lo sigan vía streaming y con la calidad de un buen nivel”, anticipó.

Especificó que aún están elaborando las pautas del protocolo sanitario correspondiente para este evento, ya que aquellos participantes deberán reunirse en un sitio determinado desde donde se transmitirán los shows musicales. Se trata de una modalidad muy similar a la utilizada meses atrás en las transmisiones realizadas desde el Ministerio de Cultura para los festivales solidarios de “Cultura x Trabajo”.

Mes del estudiante: homenaje por los 70° años de la Estudiantina

“Este año es muy particular porque la Estudiantina posadeña cumple 70 años y es una fecha especial que no puede dejarse pasar. Por eso es que desde el equipo de la municipalidad queremos organizar un homenaje, siempre bajo la modalidad virtual, y viendo si los chicos tienen ganas de sumarse a esta movida para que no pase desapercibida”, precisó el director de la Juventud.

Ante versiones anteriores sobre la posibilidad de realizar la edición 2020 de la Estudiantina en conjunto con los carnavales, Álvarez sostuvo que sólo se trató de “un mal entendido” y descartó tal posibilidad ya que los jóvenes, disgustados con la ‘propuesta’, se habían comunicado con él para manifestarles su desacuerdo. “Fue algo que se había dicho como al pasar, pero que generó grandes repercusiones”, expresó al respecto.

