Cancelan la Estudiantina, el Festival del Litoral y tampoco hay certeza que se celebren los carnavales en febrero

A pesar de que no habrá Estudiantina, evalúan celebrar los 70 años del evento, a través de producciones audiovisuales. Benito del Puerto, secretario de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Posadas, lamentó la suspensión de las diferentes actividades, pero informó que desde la comuna buscan ideas para no dejar de conmemorarlas aunque sea con producciones audiovisuales.

Benito del Puerto, secretario de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Posadas lamentó la cancelación de ambos eventos y afirmó que las condiciones sanitarias aún no permiten la realización de este tipo de actividades.

«Está completamente suspendida, porque la Estudiantina implica un encuentro entre los que participan y los jurados y es muy difícil hacerlo de forma virtual. Si encontramos una receta superadora obviamente la vamos a realizar», explicó.

«Más allá de las controversias vecinales, quién no ama la Estudiantina, pero desde el primer momento dijimos que no va a poder salir a las calles y tampoco creo que sea posible ni útil trabajarlo desde la virtualidad, pero tenemos ganas de recordar la fecha y estamos trabajando en una especie de memoria».

Del Puerto afirmó que este evento es un valor para la cultura vecinal y es la «gran fiesta popular para los misioneros», por eso para conmemorar su aniversario 70, buscarán algunas alternativas para no dejar pasar la fecha.

«Queremos recordarla con dignidad y se me ocurre quizá con un audiovisual importante que podamos ver no solo en los celulares, sino en las pantallas de los canales y ver algo grabado y tener algunos referentes, esa sería la idea más realizable, ya que lo que tiene movimiento no puede».

Estudiantina: estudiantes de Secundario sin representatividad

En ese sentido, el Secretario de Cultura y Turismo indicó que «la comisión directiva de APES ha vencido y aún no tienen representatividad y por eso nosotros tampoco sabríamos a quiénes convocar ya que no existe, pero sí podemos trabajar con los estudiantes y los vecinos para que no nos quede el sabor amargo de no haber tenido».

Por su parte, Matias Rovira, miembro de la comisión de la Asociación Posadeña de Estudiantes Secundarios (APES) del 2019 indicó que debido a la pandemia no se pudo elegir esa comisión directiva, pero sostuvo la importancia de tener representatividad para los estudiantes.

«Lo ideal sería que desde APES, la organizadora de este evento, dieran esa información (sobre la no realización de la Estudiantina), eso sería mucho mejor. Es bastante triste todo lo que está sucediendo porque este año cumplíamos los 70 años de la Estudiantina y era algo que esperábamos desde hace mucho».

El estudiante recordó que aunque no hubieron elecciones para la nueva junta directiva de la APES debido a la pandemia, hubiese sido importante que las autoridades a cargo convoquen a las elecciones para lograr así que los estudiantes de secundario sean representados.

«Este año el ministerio no habilitó las elecciones del APES porque de la comisión anterior yo soy el único estudiante. Lo que informaron es un poco contradictorio porque el ente que organiza la Estudiantina no está creado y ellos ya dieron por suspendido el evento».

Rovira agregó que «el impacto económico de la estudiantina en Posadas es importante, tanto para las casas de música como para los que realizan tocados y venden plumas y artículos necesarios para llevar a cabo los trajes. Hay gente que viven de este evento», afirmó.

Indicó que los estudiantes hubieran hecho diversos actividades durante este periodo de haber tenido representatividad. «Mi interés es que este año hubiera estado conformada la asociación porque algunos chicos tuvieron que dejar de estudiar y ponerse a trabajar para ayudar a sus familias en tiempo de pandemia».

