Matias Rovira, estudiante de la Normal Mixta e integrante de la anterior comisión de Apes confía en que la estudiantina se pueda realizar al menos una noche

Por estos meses es habitual comenzar a escuchar los instrumentos que componen los ensayos de los distintos colegios y escuelas de Posadas. Chanchas, redoblantes o cajitas esperan por una decisión Municipal y así poder tener una versión verdadera de que ocurrirá con la famosa estudiantina de los estudiantes posadeños.

Autoridades municipales y representantes de los colegios posadeños suelen tener todo resuelto para el mes de mayo y solo resta esperar los días para comenzar con los ensayos en los lugares designados. Hoy la realidad de los estudiantes es otra, la pandemia avanzó sobre el territorio nacional y Misiones no fue la excepción. Sin embargo, Misiones Online consultó con Matias Rovira, estudiante de quinto año y es vicepresidente de Asociación Posadeña de Estudiantes Posadeños (Apes) quien confesó que la prioridad es la salud, pero que sueñan con poder realizar al menos una noche de calle.

Asimismo, muchas veces se ha manifestado que durante la pandemia del covid-19 realizar fiestas populares y culturales en la provincia será casi imposible. De igual manera, los estudiantes confían que se pueda buscar una solución y que la fiesta de los estudiantes se pueda realizar dentro de un marco sanitario.

Matías Rovira, estudiante de quinto año de la Escuela Normal Mixta Estados Unidos del Brasil y único sobrevivientes de Apes, ya que según él es el único que continúa en la Comisión Directiva, porque los demás ya se recibieron “hay colegios que eligieron sus directores de banda, tanto sus marcadores de cuerpo de baile, más allá del panorama los colegios de ingenian, no todos. La situacion esta dificil, desde la Municipalidad me manifestaron que no se puede planificar nada todavía, eso tampoco significa que sea imposible. Lo imposible solo cuesta un poquito más”, sostuvo Matias Rovira.

Siguiendo esa línea reconoció que “será difícil realizar una estudiantina tradicional, ya que habrá que organizar los tiempos. Si se llega a realizar, será una estudiantina más corta y ojala se pueda dar, porque muchos alumnos desean terminar su secundario con una noche de calle”, explicó el estudiante de la Normal Mixta.

“El tema está en buscarle la vuelta, lo que más convoca gente son las noches de calle, pero los ensayos, que es lo que más tarda, se puede buscar algún protocolo, son al aire libre, se puede respetar el aislamiento, siempre se hacen en espacios grandes”, comentó Matías y explicó que esperan una Asamblea desde Apes.

Por otra parte, Matías Rovira manifestó “desde el año pasado no existe Apes, el único que sigue desde la Comisión anterior soy yo, desde el Ministerio de Educación deberían convocar una asamblea y elegir nuevos representante, en lo personal yo tengo mi lista conformada”, remarcó .

“Por el momento estamos estudiando desde casa y esperamos unos días más para ver qué pasará con nuestra fiesta”, confió Rovira.

AR