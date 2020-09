Emprendedores misioneros donaron al Hospital Madariaga una cabina de ozono que desinfecta en seco “Estamos orgullosos de lo que logramos”, señaló Enrique Pedrozo

En el contexto actual que atraviesa el mundo, debido a la pandemia del covid-19, emprendedores misioneros se reinventaron durante la cuarentena y decidieron fabricar la primera cabina de ozono que desinfecta en seco y donaron al Hospital Escuela de Agudos Dr. Ramón Madariaga.

Como muchos empresarios, Enrique Pedrozo y su socio Gustavo Romo con su emprendimiento de “Crear” tenían un objetivo de poder colaborar con el personal de la salud de la provincia de Misiones. Según comentaron, la idea surgió luego de ver cómo en el mundo el personal de la salud era afectado por el virus invisible que cobró miles y miles de vida.

La primera cabina de desinfección en seco fue donada al nosocomio principal de la capital provincial y es utilizada por el personal que trabaja allí. La misma está ubicada a escasos pasos del ingreso al Hospital Madariaga.



La máquina no es cómo las que se conocen habitualmente que rocían lavandina con agua o desinfectante. Esta máquina, elimina el 99% de las bacterias y no solo es una herramienta para combatir el covid-19, si no también elimina bacterias u hongos y desinfecta la ropa cómo así todo tipo de materiales. Las instrucciones de uso indican que el personal de salud debe ingresar a la cabina, lavarse las manos con alcohol en gel y presionar un botón que comienza el proceso de desinfección, realizar un giro en 360°, luego cuando la luz verde enciende se puede retirar.

“Estamos felices, el objetivo final se cumplió. La cabina ya es parte de la realidad y parte del cuidado y prevención que viene a colaborar con el cuidado con nuestros profesionales de la salud”, comentó Enrique Pedrozo, emprendedor de Crear.

Pedrozo explicó que viendo los medios de comunicación donde observaban que los trabajadores de la salud estaban infectados se les ocurrió crear algo para brindarles una herramienta más para combatir la pandemia. “Surge la cabina como una opción para sumar al proceso de desinfección”, dijo.

Asimismo, el emprendedor relató que cuando se les ocurrió la idea no contaban con una parte importante… lo económico. Luego, se entusiasmaron con el proyecto y comenzaron a vender mascarillas, barbijos y protectores faciales para recaudar fondos y concretar la idea de la cabina de desinfección con ozono.

“Empezamos a imprimir mascarillas faciales, barbijos, comercialización de pistolas infrarrojo y la ganancia que se fue generando la empezamos a invertir en el proyecto”, añadió.

Según comentó, la pandemia del covid-109 los invitó a reinventarse cómo emprendedores y a su vez, generaron una máquina que podría generar ingresos. “El contexto nos llevó a reinventarnos y hoy está la posibilidad de ponerlo al mercado, ser una opción de desinfección en seco. Existen cabinas actualmente en el mercado, pero son húmedas con rociadores, acá estamos hablando de un gas y al ser un gas penetra en la ropa, en la barba, en el pelo y hace que ese gas mate por oxidación”, dijo.

Hospital Madariaga: entrada del personal de salud

Al respecto de las sensaciones que le quedaron luego de concretar la idea y de donarlo al Hospital Escuela de Agudos Dr. Ramón Madariaga “nos llega de orgullo, estamos felices de lo que hicimos con mucha motivación a nuevos proyectos y desafíos”, concluyó.

