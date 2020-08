Autismo: si la escuela no es capaz de incluir a una persona con alguna habilidad distinta debería dedicarse a otra cosa 

En el marco del Día Nacional de la Ayuda a la Persona con Autismo, el titular de la Fundación de Apoyo a Padres de Hijos del Espectro Autista (Fapadhea), Eduardo Sisto, pidió a las personas tomar conciencia sobre este trastorno y afirmó que según la OMS, «Si el autismo fuera viral hablaríamos de una pandemia», debido al gran número de persona que lo padecen y que no han sido diagnosticadas. Desde su sector solicitan la reglamentación de la Ley.

Eduardo Sisto. Radio Libertad

Durante una entrevista con Radio Libertad, el titular de la Fundación de Apoyo a Padres de Hijos del Espectro Autista (Fapadhea), Eduardo Sisto recordó que el autismo es un trastorno neurológico del desarrollo. «Es una incapacidad que tiene la persona en aspectos básicos como la interacción social, la manifestación de los afectos, que los tiene y los padece y la comunicación que puede ser verbal y no verbal».

En relación a las diferentes escalas de autismo, Sisto precisó que hay una nueva escala que la divide en 1,2,3. Las que necesitan apoyo, mucho apoyo o poco apoyo.

«Normalmente el chico que no tiene tratamiento tiene su crisis de no poder comunicar nada y no tiene autonomía, distinta es a la otra cara de la moneda que es el asperger -que se encuentra dentro del aspecto autista- que es verborrágico, muy inteligente, habilidoso, pero que es muy cerrado en lo que le gusta y que no comparte. No tiene muy desarrollado la teoría de la mente».

Indicó que en la edad adulta suelen tener también inconvenientes con otras personas en su relacionamiento.

«Muchos de estos adultos logran establecerse en relaciones, pero no hablan o no manifiestan emociones, pero si estos adultos hubiesen tenido este diagnóstico, lo hubiesen trabajado y superarían estas dificultades. Allí descubrimos la importancia que tiene el vínculo».

¿Cómo detectar que un chico es autista?

El titular de Fapadhea, explicó que si se habla de la línea asperger, el chico es monotemático, pregunta todo e incluso a veces van más allá del profesor y muchas veces el maestro debe hacerlo callar.

«Nos ha pasado una profesora que quería saber cómo sancionar a un chico que le faltó el respeto y cuando pregunto qué fue lo que dijo: la maestra indicó que cuando ella le pidió que saque fotocopia al libro el muchacho le dijo: en el libro dice que no se debe sacar fotocopia. Ellos son apegados a las leyes. Los chicos no entienden la sutileza».

Otro extremo pasa mucho con los chicos de preescolar que van a socializar, pero que en estos casos estos niños no buscan compartir, la idea es, según el experto, que se pueda identificar y ayudarlos a la menor edad posible.

Autismo en la escuela

El presidente de Fapadhea indico que si el autismo fuera de origen viral, sería una pandemia porque se calcula que en el mundo 1 de cada 60 chicos en el mundo nace con autismo.

«En cada grado podría haber un chico autista. El autismo se puede dar dentro de los primeros seis meses de vida, puede ser hipersensible o lo contrario, la sonrisa social es importante, pero en el caso de los bebés autistas suelen tener la mirada perdida y en lo primeros años de vida busca amigos, el chico autista generalmente no».

Al ser consultado sobre lo recomendable de que un chico con autismo asista a una escuela común o a una especial, Sisto indicó que «por derecho propio, los chicos deberían estar en una escuela común , pero hay chicos que no pueden escolarizarse. Nosotros trabajamos en la Escuela 64 para que se incorpore en la escuela común».

«Si logramos que el chico con autismo se incorpore en la sociedad mínimamente y sobretodo en la escuela logramos que la sociedad lo mire distinto y lo acepte y que el chico se integre como corresponde».

Para los docentes

Según el también docente, «los docentes tienen temor, hemos conocido maestros que dicen: no fuimos preparados para esto y por eso nosotros les decimos, preparate nosotros te ayudamos».

Explicó que a veces son los padres los que no informan que su hijo tenía autismo, muchas veces por miedo a que no los acepten en los centros.

«Para muchos es un desafío y para otros es querer mantenerse en la comodidad. Una escuela debe ser inclusiva, sino es un mercadito que da contenidos y cobra una cuota. Si la escuela no es capaz de incluir a una persona con alguna habilidad distinta debería dedicarse a otra cosa y falta a su principio básico de escuela».

Ley de autismo

Sisto cuestionó que ya van dos años y no se ha reglamentado. «Estamos peleando para que se reglamente. Como fundación notamos que para mucha gente sencilla no hay un espacio público que pueda darles una ayuda».

Precisó que el ministerio de Salud sería el ente de aplicación.

