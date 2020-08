Veganos vs carnívoros: señalan que «ninguna nutrición saludable es a base de un sólo tipo de alimentos»

La nutricionista Romina Krauss opinó sobre el cruce que despertó una merienda solidaria en Oberá entre militantes del veganismo y de la carne. “En los niños es muy importante que la alimentación sea lo más completo y variado posible”.

De un lado, una organización vegana que decidió brindar una merienda solidaria. Del otro, los carnívoros que indignados por el “adoctrinamiento vegano” empezaron a recaudar fondos en redes sociales para hacer un asado en el mismo lugar donde estuvieron antes los militantes a favor del derecho de los animales. En el medio de ambos grupos quedó un merendero de Misiones que recibe todos los días a chicos carenciados de la zona.

La licenciada en nutrición Romina Krauss opinó de la pelea que surgió en las últimas horas entre veganos vs carnívoros. Los primeros realizaron a una merienda “saludable, e integral” a los niños que asisten al merendero Caritas Felices en el barrio Villa Cristian de Oberá con alimentos a base de frutas, harina integral, avena, pan de zapallo; entre otras cosas. Esto despertó la indignación en redes sociales del otro sector y a través de Twitter empezaron a recaudar fondos para hacerles un asado este domingo a los chicos de ese establecimiento. En menos de 48 horas lograron reunir $350 mil para el almuerzo.



Sobre el debate general que históricamente ha significado una intensa disputa alimenticia y filosófica, Krauss hizo hincapié en que “ninguna nutrición saludable es a base de un sólo tipo de alimentos” y que debe ser lo “más variada posible” especialmente en la etapa del ser humano que va desde el nacimiento hasta la adolescencia. “Si tengo una familia que come de todo, es decir tiene una cultura omnívora, por lo general los requerimientos están completos”, indicó.

Sobre el caso particular del merendero obereño, en diálogo con Misiones Online la profesional analizó que “se trata de una pelea que no tiene mucho sentido” porque en ambas situaciones “es un alimento específico, en un día específico». “Desde el punto de vista nutricional no tiene ninguna influencia. Que un niño reciba un día una merienda vegana -que no tiene nada que no sea saludable, todo lo contrario- no le va a afectar en nada. No va a haber una deficiencia de nutrientes o una enfermedad por carencia”, detalló.

Romina Krauss

También destacó “en ningún momento se está haciendo daño al grupo de niños, ni se va a imponer un tipo de alimentación”. Luego recordó que una nutrición saludable va más allá de una comida en un día particular, sino que tiene que ser un hábito de vida constante y sostenido en el tiempo.

“Cada uno debe ser libre de elegir el estilo de alimentación que quiere llevar, que sea lo más saludable posible. También hay que ser responsables, especialmente cuando hay niños. Que no haya riesgos de déficit o excesos de nutrientes”, explicó.

