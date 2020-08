El asado solidario para los chicos que recibieron la merienda vegana en Oberá, ya recaudó $300 .000

En unas doce horas se logró recaudar ese monto que no solo se destinará al asado solidario que se realizará este fin de semana, sino que se destinará a los comedores de Oberá y otros lados de Misiones. La iniciativa surgió a través de Twitter y fue luego que niños de un merendero de Oberá recibieron una “merienda saludable” por parte de un grupo de personas veganas, lo que despertó la indignación de los defensores de algunos activistas pues consideran que “les enseñan a los chicos que hay que alimentarse con frutos secos porque comer carne está mal”, y que por su condición de pobreza ellos no tienen acceso a estos alimentos.

«Adry» Jacquemin- Radio Libertad

«Dan»- Radio Santa María

Dos acciones solidarias pusieron inesperadamente a un merendero de Misiones en el medio de una pelea que divide a la sociedad desde tiempo remotos: veganos vs carnívoros reviven una vieja, controversial e intensa disputa alimenticia y filosófica.



Todo comenzó con una actividad organizada por Health Save, una organización nacional que se describe como “activistas por una alimentación vegana saludable, justicia social y derechos animales” y que colabora con personas en situación de vulnerabilidad. Voluntarios de esta agrupación en Oberá se acercaron hasta un merendero de esa ciudad para compartir una “merienda saludable, vegana e integral” con los niños que asisten al comedor. Los alimentos consistían en frutas, harina integral, avena, pan de zapallo; entre otras cosas.

La iniciativa tomó trascendió cuando un usuario de Twitter anónimo de alias Dan (@GordoMonstruo) subió a su cuenta capturas de pantalla del Instagram de Health Save Oberá donde se veía a los niños en la merienda y acusó a los activistas de querer inculcar a los chicos que hay que “alimentarse con frutos secos y azúcar mascaba porque comer carne está mal”.

El tuit se viralizó rápidamente y género el debate entre los defensores de los animales y la otra facción. Fue el mismo “Dan” quien redobló la apuesta y organizó en la red social del pajarito un asado solidario “contra la ideología vegana “que se va a hacer en el mismo merendero donde estuvieron los veganos el sábado pasado.

«A mí no me molestó que se les lleve una merienda a los chicos. Lo que no me parece correcto y hasta un punto de vista criminal es inculcarle a los chicos pobres que comer carne o derivados de la carne está mal, cuando ellos no tienen una opción de alimentarse con frutos secos y esos alimentos».

Dan agregó que el segundo motivo es que estos chicos necesitan carne lácteos y derivados de animales. Indicó que «hay estudios que refuerzan esa idea y donde se demostró que los lactantes hijos de madres veganas y vegetarianas sufren déficit de la vitamina B12 ocasiona consecuencias gravísimas en el desarrollo de los chicos».

El joven de la iniciativa afirmó que se realizaría el próximo domingo al medio día.

«Adry» Jacquemin vive en Oberá y es una de las personas que hizo de nexo para organizar el asado. En diálogo con Radio Libertad, detalló que pese a que la iniciativa surgió hace menos de 24 horas, con el aporte de las personas ya llevan recaudado más de $300 mil para comprar carne. Todas las donaciones se hicieron a una cuenta corriente cuyo CBU se publicó en Twitter.

“La cuenta que va a quedar abierta unos días y después de eso vamos a hacer la compra. Vamos a mostrar todos los tickets y nos vamos a interiorizar de lo que necesiten”, agregó.

Sobre la disputa con los veganos, explicó que no les molestó el gesto solidario que tuvieron, sino que “fomenten ese tipo de alimentación en chicos que están creciendo”. “No hay que generarle un trauma diciendo ‘comer carne está mal'», añadió.

La entrevistada se mostró en contra de inculcar una dieta a vegana de chicos de bajos recursos porque “no son alimentos económicos” y “necesitan proteínas que están en la carne, la leche y los huevos”.

“No está mal que le den una merienda vegana. Son proteínas, son alimentos. La indignación fue más que nada porque fomentan ese estilo de vida en personas de bajo recursos que no pueden llevar ese estilo”, consideró.

Repudio de Health Save y cruce de los “carnívoros”

Tras viralizarse el tuit contra la acción contra los veganos, ayer, miércoles, Health Save Argentina emitió un comunicado donde denunció que sus voluntarios de Oberá fueron víctimas de “comentarios violentos” y repudiaron la viralización de imágenes de menores de edad, sin consentimiento, acompañadas de “violencia simbólica de agresiones verbales capacitista, hómofobicas y clasistas” .

En el mismo texto, la organización invitó a los “agresores” a colaborar recolectando donaciones, cocinando y repartiendo entre otras acciones. “En la comodidad de nuestras casas, con techo abrigo y un plato de comida en nuestras mesas, es muy simple agarrar el celular y juzgar a les demás. Lo que no es tan simple es dejar la ignorancia de lado, que tan bien nos sienta, y activar”, afirman.

Comunicado oficial

Sin embargo, desde el otro sector salieron al cruce de los veganos y realizaron otra acusación. “ El grupo vegano este se niega a darnos la dirección del merendero donde asisten los chicos cuando se lo pedimos para llevarles toda la comida que vamos a comprar con lo que ustedes donaron”, escribió Dan en su Twitter.

Tendencia en Twitter y fecha confirmada

Los defensores de la carne convirtieron este jueves tendencia en Twitter el hashtag #AsadoParaLosPibes en apoyo a la propuesta solidaria.

El merendero en cuestión está ubicado en el barrio Villa Cristen de Oberá. En Twitter, Dan anunció que se contactó con la propietaria del lugar y establecieron un fecha para el asado: el próximo domingo 23 de agosto.

SP-A