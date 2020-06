Se recibió la primera Licenciada en Nutrición de la UCP Posadas en la modalidad digital

María Laura Paris obtuvo el título de Licenciada en Nutrición de la Universidad de la Cuenca del Plata Sede Regional Posadas este miércoles 3 de junio, tras haber defendido el trabajo final integrador (TFI) de la carrera ante el tribunal evaluador de manera digital.

El 03 de junio es una fecha que será recordada por el equipo de la Universidad de la Cuenca del Plata Sede Regional Posadas (UCP) y muy especialmente por la Srta. María Laura Paris, quien realizó la defensa de su trabajo final integrador ante el tribunal evaluador compuesto por las licenciadas Laura Junes, Ana Belén López y Cecilia Etchervarne. Lo particular de esta instancia de evaluación es que se realizó de manera digital, sentando un precedente en la sede misionera de la Alta Casa de Estudios.

El trabajo de investigación realizado por Paris, que tuvo como objeto de estudio la existencia del trastorno por atracón para evaluar los hábitos de ingesta alimentaria de los pacientes con sobrepeso y obesidad del “Centro CIEN”, equipo interdisciplinario especializado en el tratamiento integral de la obesidad y enfermedades metabólicas que funciona en la capital misionera. El TFI estuvo dirigido por la Licenciada Verónica Núñez, nutricionista del “Centro CIEN”, quien arbitró los medios para que la estudiante pudiera participar de las charlas y actividades grupales que se realizan con pacientes.

Respecto al tema de investigación la novel egresada expresó: “Me parece importante resaltar la temática de los trastornos de la conducta alimentaria, que si bien actualmente existe una mayor conciencia sobre la aceptación y el quererse a uno mismo, no hay que dejar de lado el hecho de que los medios de comunicación a través de las publicidades y en la sociedad se establecen estereotipos de belleza que son inalcanzables y no ayudan a una mejora, y por esta razón surgen estos trastornos”.

A su vez detalló que son muchos los trastornos alimentarios que existen y los más conocidos son la bulimia y anorexia, pero su eje de investigación se centró en el trastorno por atracón que se caracteriza por episodios de sobreingesta alimentaria donde el paciente manifiesta tener una pérdida de control de lo que ingiere y no dimensiona cantidades, lo que genera cuadros de angustia o depresión.

Haciendo mención a la exposición se tu TFI de manera digital Paris enunció: “Fue una experiencia que no creo que olvide, no solamente por los nervios que sentí y por el hecho de recibirme, qué es lo que más quería, sino también porque fue en un contexto que jamás imaginé”.