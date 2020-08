Día de la Futbolista Argentina: ¿por qué se celebra cada 21 de agosto?

El Día de las Futbolistas argentinas se celebra cada 21 de agosto, con el objetivo principal de visibilizar la importancia del fútbol femenino.

Por segunda vez en forma oficial, el «Día de las Futbolistas argentinas» se celebra hoy viernes, con restricciones a raíz de la pandemia de coronavirus, pero con el latente recuerdo del póker de goles de la zurda Elba Selva, en el Mundial de México de 1971, frente a Inglaterra.

Esta hazaña de la portadora de la camiseta número «10» de aquel equipo albiceleste, al que se denominó «Las Pioneras», motivó que en 2019, la Legislatura porteña institucionalice este día exclusivo para las mujeres, más allá de la existencia de la jornada «del Futbolista», que hace poco AFA reprogramó para el 22 de junio.

En contexto, la Copa del Mundo de 1971 de la que participó la Selección argentina femenina no tuvo el aval de FIFA, que recién se encargó de su organización en 1991, y el conjunto albiceleste tampoco viajó con reconocimiento de AFA.

Aquella fue la primera edición de la versión femenina de este deporte, y contó con la participación de solo 6 países. Argentina compartió el grupo 1 con México e Inglaterra, mientras que el grupo 2 fue integrado por Dinamarca, Italia y Francia.

El 15 de agosto Argentina debutó con el pie izquierdo al caer 3-1 frente al país anfitrión. Pero luego se luciría al golear 4-1 a Inglaterra, con una Elba Selva que no perdonó y marcó los 4 goles. Ya en semifinales, la Albiceleste perdió 5-0 con Dinamarca y 4-0 con Italia en el partido por el tercer puesto, quedando así en el cuarto lugar del Mundial.

Desde aquel entonces el grupo denominado “Las pioneras” integra a todas las futbolistas argentinas que jugaron entre las décadas del 50 y 90, cuando el deporte no solo era amateur, sino que ni siquiera recibía ningún tipo de ayuda económica.

La Selección argentina, compuesta por 17 jugadoras, viajó sin entrenador ni equipo médico, e incluso sus futbolistas cosieron con sus propias manos los números de las camisetas.

El cuarto puesto conseguido fue todo mérito de un grupo de mujeres que afrontaron el desafío sin financiamiento ni apoyo de ningún tipo, solo empujadas por la pasión por jugar a la pelota.

Gloria «Betty» García, Marta Soler, Teresa Suárez, Angélica Cardozo, Blanca Bruccoli, Elba Selva, Eva Lembessi y Virginia Andrada fueron algunas de las integrantes de aquel equipo que se reencontraron hace algún tiempo gracias al trabajo de Lucila «Luky» Sandoval, quien fundó la organización «Pioneras del Fútbol Femenino Argentino» para recuperar la historia de la disciplina en el país. Todas estas ex jugadoras fueron reconocidas por el Senado de la Nación en abril del año pasado.

Luego, la legisladora porteña Andrea Conde impulsó el proyecto de ley para instaurar el «Día de las Futbolistas», con el objetivo principal de «tener un día que visibilice la importancia del fútbol femenino«.

Del plantel también fueron parte María Fiorelli y María Ponce, que todavía no se unieron a sus viejas compañeras, y Zulma Gómez, Ofelia Feito, Susana Lopreito, Marta Andrada, Virginia Cattaneo, Zunilda Troncoso y María Cáceres, quienes ya fallecieron.

Elba Selva, una futbolista de Las Pioneras

Hoy con 75 años, Selva rememoró muchas veces lo que significó en su vida y, actualmente para la rama femenina del fútbol, aquella proeza.

«Acá en Argentina no había mujeres futbolistas y allá era impresionante cómo nos querían, nos venían a ver miles de chicas que jugaban y periodistas al hotel. Cuando volvimos no nos recibió nadie, solo nuestras familias. Me desilusioné y por eso me alejé del fútbol», reconoció.

Del mismo modo, habló acerca de las dificultades que enfrentaban: “Trabajaba a la mañana en una fábrica de medias y entrenaba a la tarde. Entrenábamos martes y jueves, y los sábados íbamos a las provincias a jugar. Cuando volvía, a veces llegaba tarde, me tomaba dos mates y me iba al trabajo- Fue difícil pero muy lindo. Pasé más partes buenas que malas”.

Describió también la angustia que sintió al tener que dejar a su hijo: “Fue dificilísimo, de noche lloraba porque lo extrañaba. Pero si no hubiera ido… siempre le agradezco a mi marido, que ya no está, porque ahora todavía estoy acá con el fútbol femenino”.

Al ser consultada por sus comienzos, Elba Selva reveló: “Vivía en Lugano y en el barrio eran todos varones y una sola nena que no estaba nunca porque iba a un colegio de monjas. Entonces aprendí a jugar a la pelota con los varones. Mi papá también me ayudaba y jugaba conmigo, aunque a mi mamá no le gustaba. Todos me miraban como sapo de otro pozo. Eran los grandes los que decían cosas, no los chicos”.

“Me dijeron muchísimas veces ‘andá a lavar los platos’, pero mi papá y mi marido después siempre me apoyaron. Y no le hice caso a nadie. Cuando algo te gusta, hay que luchar. Y si tuviera que volver a nacer, me gustaría volver a hacer todo”.

¡Feliz Día a todas las Futbolistas Argentinas!

Fuente: airedesantafe.com.ar / ellitoral.com /infobae.com

AC-EP