Hoy es el Día de la Futbolista Argentina: conocé la historia de Elba Selva, la mujer que le hizo 4 goles a Inglaterra

Este 21 de agosto se conmemora por primera vez en nuestro país el Día de la Futbolista. La iniciativa fue aprobada el año pasado por la Legislatura Porteña, y está basada en el Mundial de Fútbol Femenino de 1971, que se disputó en México, y en el que una argentina llamada Elba Selva le marcó 4 goles a Inglaterra.

Aquella fue la primera edición de la versión femenina de este deporte, y contó con la participación de solo 6 países. Argentina compartió el grupo 1 con México e Inglaterra, mientras que el grupo 2 fue integrado por Dinamarca, Italia y Francia.

El 15 de agosto Argentina debutó con el pie izquierdo al caer 3-1 frente al país anfitrión. Pero 6 días se luciría al golear 4-1 a Inglaterra, con una Elba Selva que no perdonó y marcó los 4 goles. Ya en semifinales, la Albiceleste perdió 5-0 con Dinamarca y 4-0 con Italia en el partido por el tercer puesto, quedando así en el cuarto lugar del Mundial.

Desde aquel entonces existe un grupo denominado “Las pioneras”, que agrupa a todas las futbolistas argentina que jugaron entre las décadas del 50 y 90, cuando el deporte no solo era amateur, sino que ni siquiera recibía ningún tipo de ayuda económica.

La propia Elba Selva contó, en diálogo con Clarín, las dificultades que tenían: “Trabajaba a la mañana en una fábrica de medias y entrenaba a la tarde. Entrenábamos martes y jueves, y los sábados íbamos a las provincias a jugar. Cuando volvía, a veces llegaba tarde, me tomaba dos mates y me iba al trabajo- Fue difícil pero muy lindo. Pasé más partes buenas que malas”.

Y describió la angustia que sintió al tener que dejar a su hijo: “Fue dificilísimo, de noche lloraba porque lo extrañana. Pero si no hubiera ido… siempre le agradezco a mi marido, que ya no está, porque ahora todavía estoy acá con el fútbol femenino”.

Al ser consultada por sus comienzos, Elba Selva reveló: “Vivía en Lugano y en el barrio eran todos varones y una sola nena que no estaba nunca porque iba a un colegio de monjas. Entonces aprendí a jugar a la pelota con los varones. Mi papá también me ayudaba y jugaba conmigo, aunque a mi mamá no le gustaba. Todos me miraban como sapo de otro pozo. Eran los grandes los que decían cosas, no los chicos”.

Y añadió: “Me dijeron muchísimas veces ‘andá a lavar los platos’, pero mi papá y mi marido después siempre me apoyaron. Y no le hice caso a nadie. Cuando algo te gusta, hay que luchar. Y si tuviera que volver a nacer, me gustaría volver a hacer todo”.

