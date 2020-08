El presidente de Asociación de Consumidores y Usuarios de Misiones (Consumis) Rolando Roque Gutiérrez anunció que elevaron un petitorio al concejo Deliberante de Posadas, Garupá y Candelaria para la realización de una licitación nacional que convoque a más empresas y se rompa el monopolio del Grupo Z. En ese sentido, señaló que el conflicto en el transporte urbano es resultado de la acción monopólica del grupo mayoritario. Sostuvo que según la Ley 25156, de Defensa de la Competencia, una empresa que tiene el 70% del servicio ya es monopolio «acá sabemos que el Grupo Z tiene el 80% del servicio, con lo cual constituye un monopolio, puede ser legal, natural, pero es un monopolio le guste a quién le guste«, afirmó.

La Asociación de Consumidores y Usuarios de Misiones (Consumis) presentó un petitorio solicitando que una audiencia al Concejo Deliberante de Posadas con el objetivo de tratar el conflicto en el transporte urbano de Posadas, pero aún no han obtenido respuesta y, por otro lado, la Municipalidad de la capital misionera les solicitó que hagan la solicitud formal y por ello, este lunes llevarán una copia de lo que presentaron al Concejo.

Petitorio para poner fin al conflicto en el transporte urbano de Posadas

Señaló que la principal causa para el mal servicio es el monopolio «y este hace que surjan actos monopólicos debido a la posición dominante del mercado. La Ley 25156, de Defensa de la Competencia, que es la Ley antimonopolio, establece que teniendo el 70% del servicio ya es monopolio y acá sabemos que el grupo Z tiene el 80% del servicio, con lo cual constituye un monopolio, puede ser legal, natural, pero es un monopolio le guste a quién le guste», dijo el titular de Consumis.

Señaló que a pesar de que la EUTA sostenga que no debe hablarse de un monopolio, Roque indicó que debe denominarse tal cual.

«A partir de allí sabemos que los actos monopólicos de ellos es cambiar las rutas, sacar frecuencias, horarios, no cumplir con los extremos de cuidado. Hacen lo que quieren y eso es imposible en un servicio público que pertenece al Estado y a los usuarios».

En ese sentido, el titular de Consumis afirmó que la mejor manera de romper ese monopolio es con una licitación nacional para que puedan venir otras empresas a cubrir lo que el Grupo Z no puede hacer.

«Siempre tienen una excusa, que si no es la calle, es el río y si no es el río es la cuneta y que comiencen a cubrir esa necesidad de la gente de salir de casa y que a veces el monopolio, porque es un monopolio, decidió no ir por allí y los deja varados».

Cuestionó también que no se tenga información clara, ni siquiera del costo del boleto del colectivo. «Tendríamos que tener información cierta que ni siquiera la Municipalidad decidió investigar y solo toma como cierta la declaración jurada de la empresa».

Roque indicó que hay mucho interés de parte de las empresas , incluso recordó que el año pasado una empresa de Santa Fe quería introducir 100 combis largas para hacer transporte urbano de pasajeros. «Nos pusieron 100 mil palos en la rueda y nos quedamos un poco quietos».

Recordó la problemática que viven los pobladores de Itaembé Guazú y en ese momento las autoridades confirmaron que Bencivenga iba a ingresar y en ese tiempo- hace unos 4 años- solo los dejaron ingresar por unos días y que la problemática continua hasta ahora.

«La gente está pidiendo que ingrese una empresa misionera.La Municipalidad de Posadas no puede decir que desconoce el comodato», dijo en referencia al impedimento que sufrió Bencivenga de ingresar sus líneas 9 a la terminal de Quaranta.

Y es que a inicios de esta semana un colectivo de la línea troncal 09 de la empresa de transporte Bencivenga fue impedido de ingresar a la terminal de transferencia de Quaranta, a pesar de que legalmente existe un comodato que acredita que dicha terminal es propiedad de todas las empresas que integran el Sistema Integrado de Transporte Urbano .

Según el titular de la empresa, Dario Skrabiuk, elevarán el reclamo a la Municipalidad de Posadas, debido a que una empresa privada no puede impedirles el ingreso a una terminal pública.

Tras haber anunciado la renovación de su nueva base de operaciones para colectivos, Dario Skrabiuk, representante de Bencivenga y Río Uruguay, contaba a Misiones Online el interés de expandir el servicio de sus líneas y poder ingresar a la terminal de transferencia de Quaranta con el fin de brindarle más alternativas a los pasajeros.

Sin embargo, a pesar de haber un comodato en el que se acredita que dicha terminal es propiedad de todas las empresas que integran el Sistema Integrado de Transporte Urbano, en horas de la mañana los colectivos de Benivenga de la línea troncal 09 fueron impedidos de ingresar, generando el malestar de los usuarios.

«La línea 09 es una línea que tiene Bencivenga firmada desde el 2012 por decreto Municipal y Provincial, pero funcionaba como línea 28 y nosotros queremos que empiece a funcionar como troncal 09 como estación Terminal Quaranta- San Martin- Centenario- Santa Fe- Polonia y retrocede por Sarmiento siguiendo el mismo recorrido», dijo Skrabiuk.

Explicó que esta iniciativa se dio a raíz del reclamo de muchos usuarios quienes cuestionaban las poca frecuencia de las líneas de transporte urbano que ponían en riesgo la salud de los mismos. «Nosotros queremos poner más frecuencia con el troncal 09 que es nuestro para que la gente no viaje parada y no nos dejaron ingresar a la terminal», afirmó el empresario de transporte.

Cuestionó que les hayan impedido el ingreso, a pesar de que legalmente les corresponde.

«Iremos a hacer las denuncias correspondientes a la Municipalidad de Posadas, porque el contrato de comodato establece muy claro que la estación de Transferencia de Quaranta es propiedad de las empresas que integran el sistema integrado de transporte y dice que son los dueños los que concesionan a estas empresas y no sé porqué no nos dejan ingresar», dijo.

«El contrato de comodato es claro, ya los antiguos dueños quisieron y no se los permitió. A mí me preocupa mucho porque no es posible que un privado no quiera que entres a una terminal pública».

Contrato de comodato que habilita el ingreso de los colectivos de Bencivenga

«Ese es un acto totalmente ilegal, porque como bien reconoce la misma Municipalidad de Posadas, el inmueble pertenece a la municipalidad y es la que otorga el comodato», indicó Roque.

Sobre las declaraciones de EUTA señaló: «¿Quién es el dueño entonce?, ¿cuáles son sus derechos de propiedad de este monopolio para intervenir y realizar tamaño acto? Los únicos que pueden decir quién puede entrar y quién puede salir es la Municipalidad».

Roque hacer referencia a las declaraciones del presidente de Empresarios Unidos del Transporte Automotor (EUTA), Guillermo Leumann, quien junto a Carlos Hermosilla, gerente de Casimiro Zbikoski S. A. y René Rota, gerente general de Tipoka, se expresaron sobre el conflicto en el transporte urbano de Posadas y explicó que para que la empresa Bencivenga opere en la estación de transferencia de Quaranta debe pagar a valores actuales una parte de lo que se invirtió para construirla.

El titular de Consumis proyectó que después de esa presentación al municipio- seguramente le van a decir que el ámbito es provincial, pero afirmó que de ser así van a provincializar el tema.

Reclamo de los usuarios

No es la primera vez que los usuarios exigen un aumento de la frecuencia de líneas para eliminar este conflicto en el transporte urbano que los afecta. La semana pasada se conoció el reclamo de los vecinos del barrio Itaembé Guazú, quienes presentaron una nota a la Municipalidad de Posadas en la que solicitan que el municipio autorice “el ingreso y egreso de las líneas 23 y 28 de la empresa Bencivenga SRL en diferentes horarios».

SP-EP