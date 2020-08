Deportistas acuáticos de Posadas advierten la aparición de manchas de aceite en el río Paraná

En los últimos días, los deportistas acuáticos que existen en Posadas han notado manchas de aceite sobre el río Paraná. Los denunciantes manifiestan que el aceite vendría desde la la antigua Usina Sulzer y lo denominaron cómo una “irresponsabilidad social”.

Thierry Seró. Red Ciudadana

Los amantes de los deportes acuáticos están preocupados por lo que está ocurriendo en su lugar de entrenamiento. En las últimas horas, los instructores y profesores de los jóvenes atletas denunciaron la irregularidad ante Prefectura Naval Argentina y también ante el Municipio. En ese sentido, la Municipalidad de Posadas tomó muestras para evaluar lo que ocurre.

Thierry Seró, instructor del Club Nàutico León Seró mencionó que desde hace más de una semana que los chicos de los distintos clubes acuáticos que existen en la zona han notado una “película de aceite en toda la bahía” y que a raíz de eso, los botes salen aceitados. “Hace dos o tres días tenemos las condiciones que sopla viento norte lo cual causa el efecto que toda el agua de la bahía es barrida hacia las costas de los clubes y es muy notorio”,comentó Seró.



Además de las manchas que se pueden notar varias metros, por momentos hay olores fuertes a aceite. “La mancha de aceite que teníamos ayer parecía petroleo negro en la superficie”, relató Thierry.

Según mencionó Thierry Sero, hijo del recordado profesor León Sero, ellos mismos han ido caminando por toda la costa y en la ex Usina han encontrado mangueras que salen desde el lugar abandonado con una bomba y que van directamente hacia una boca de tormenta que después sale a la bahía y que todo ese circuito está aceitado. “presumimos que sale desde ahí”, apuntó.

Además, no conformes con lo que han notado en la ex Usina, Thierry comentó que se han metido al arroyo Itá para comprobar si desde allí podría venir el aceite y que encontraron pocos restos. “No hay tanto resto de aceite, lo que quiere decir que el aceite no estaría saliendo desde del Arroyo Itá sino sale desde las bocas de tormentas que salen en la bahía”, mencionó. No obstante, agregó que han realizado la denuncia formalmente ante la Prefectura Naval Argentina.

Seguidamente, Therry remarcó que el aceite saldría desde ex edificio de la ex usina donde en el último tiempo estuvieron realizando tareas de desmantelamiento de los motores y del edificio “ojalá que después de esta denuncia lo dejen de hacer, porque hace una semana que sistemáticamente todos los días y, obviamente ellos saben esto, para mi lo hacen en horas de la noche o en horas de la mañana bien temprano”, comentó Seró.

Sobre la mancha que está en el río dijo “es una micropelícula que solamente lo que ves es como el agua brillante, clásico del aceite en al agua. Son unos manchones negros grandes”, confesó

Para finalizar y con intención de querer llamar a la conciencia de la gente y concluyó diciendo a “toda la gente, talleres mecánicos que viven dentro de la cuenca del arroyo itá porque hay que ser consciente de lo que tiro, todo lo que se tira sin filtro termina en el río sin filtro”, finalizó Thierry Seró.

Cabe recordar que, frente a Candelaria hay una situación similar, donde un buque varado casi causó una catástrofe ambiental. En las últimas horas, organismo ambiental de Paraguay informó que concluyeron las tareas de extracción del líquido oleoso del buque varado en Itapúa “sin ningún daño ambiental”

