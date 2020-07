El niño de seis años que conmovió al mundo fue nombrado Campeón Honorario del CMB

El Consejo Mundial de Boxeo (CMB) tiene oficialmente a un nuevo Campeón Honorario. Bridger Walker, un niño de seis años que salvó a su hermana del ataque de un perro, recibió el cinturón por parte del CMB. «Y el nuevo campeón mundial del CMB, Bridger ‘El hombre más valiente en la Tierra’ Walker», escribió el organismo de boxeo en sus redes sociales junto a la fotografía del pequeño.

El CMB supo de la historia del niño y decidió otorgarle una réplica del cinturón de campeón mundial, así como una serie de regalos tanto para él como para su pequeña hermana encabezada por el kit de campeón que regularmente se entrega a quienes llegan a ganar un cetro del reconocido organismo.

La historia de Walker, quien tiene seis años de edad, fue compartida por su tía, Nicole, el pasado 9 de julio y rápidamente se volvió viral. Bridger evitó que su hermana fuera mordida por un perro de sus vecinos. El niño se interpuso y por las heridas necesitó más de 90 puntos de sutura.

AND THE NEW WBC CHAMPION OF THE WORLD, Bridger «The bravest man on Earth» Walker 🔝🔰 pic.twitter.com/cxQV5O3SNL

— World Boxing Council (@WBCBoxing) July 21, 2020