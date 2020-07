La dura confesión de Marcela Tinayre sobre Mirtha Legrand: “Siente que se le está yendo la vida”

La conductora contó cómo está su madre, quien desde que que empezó la pandemia se encuentra en su casa cumpliendo con la cuarentena.

Desde que se desató la pandemia por coronavirus, Mirtha Legrand se ausentó de la televisión y cumple con la cuarentena en su casa. Sin embargo, no poder estar al frente de su programa -hoy conducido por su nieta Juanita Viale- no fue el único golpe para la diva, dado que el 1 de mayo pasado, la Chiqui sufrió la triste pérdida de su hermana gemela, Goldie.

En ese marco, la hija de la conductora, Marcela Tinayre se refirió al estado anímico de su madre y confesó: “Mamá está bien. Está aburrida. Y siente, como todas las personas grandes, que se le está yendo la vida”.

Desde su programa de Kzo, Las Rubias, Tynare aseguró que la cuarentena de su madre “es doblemente difícil porque en el medio perdió a su hermana gemela. Y para ella eso fue muy terrible. Porque no tiene capacidad de distraerse”.

Además, detalló que la diva de la televisión está al tanto de todas las noticias y programas que pasan en la radio y en la televisión. “Yo a veces le dijo: ‘Mamá, hoy es viernes. ¿Qué tenemos para ver?’ Y ella empieza: ‘A tal hora tal cosa, a tal hora tal otra’. Pero es bravo”, relató Marcela.

Cabe recordar que hace un mes, la Legrand salió por teléfono en su programa y dialogó con su nieta en vivo. “Hace tanto que no nos vemos, Juani, desde febrero. Yo estoy encerrada. Estoy reponiéndome. Lo de tu tía Goldy fue un golpe muy fuerte, me estoy reponiendo de a poco, es difícil salir de esos momentos tan dramáticos. Son momentos terribles que hay que vivirlos para saber el sufrimiento. Me estoy esforzando para salir y estar bien”, había dicho la diva.

Fuente: Radio Mitre

CM-CP