La semana próxima partirá el primer embarque de pasta celulósica en el Belgrano Cargas desde la estación de Garupá

El intendente *Luis Ripoll señaló que el jueves 16 de julio saldrá la formación del Belgrano Cargas que arribó este martes a Misiones. “Es un resurgir de los orígenes porque Garupá nació con el tren en 1911”, apuntó.

Luis Ripoll. FM Santa María de las Misiones

El intendente de Garupá, Luis Ripoll, confirmó que el jueves 16 de julio, es decir la semana próxima, partirá desde la estación de esa localidad misionera, el primer embarque de pasta celulósica en la formación del tren Belgrano Cargas, que arribó a la provincia este martes, tras dos años de ausencia.

Ripoll se mostró feliz por el regreso del servicio de cargas y afirmó que, para su localidad, es un resurgir desde sus orígenes. “Garupá nace con el tren en 1911, es una alegría que vuelva a rodar otra vez después de años de incertidumbre, de no saber lo que iba pasar, si el ramal iba seguir funcionando, situaciones que se fueron sumando para que esto se pueda retrasar aún más, reuniones, nuevos proyectos que se fueron dando”, puntualizó y destacó el trabajo del gobierno nacional, en la figura del ministro de Transportes, Mario Meoni. “Por el impulso y apoyo, de este trabajo de poner nuevamente en marcha el tren de cargas, que va generar muchas expectativas económicas, tanto para la zona de influencia del recorrido del tren, hace un recorrido que va pasar tres provincias”, recordó.

La formación del Belgrano Cargas había partido desde Zárate, en la provincia de Buenos Aires, el 1 de julio pasado, con 40 vagones y atravesó en una semana Entre Ríos y Corrientes, para llegar a Misiones este martes, donde fue recibido por las autoridades provinciales, encabezadas por el gobernador Oscar Herrera Ahuad.

Ripoll, quien también participó el arribo de la formación, recordó que el servicio permitirá a los empresarios reducir los costos en el transporte de sus cargas. “El costo que tiene hoy el tren es mucho más bajo que cualquier otro transporte tradicional y cualquier empresario que hoy está haciendo números, va tener como opción el tren para poder lograr el traslado de sus mercaderías o también poder traer su mercadería de otros centros de mano factura para la provincia”, añadió.

La formación que trabajará desde la estación de Garupá está preparada para transportar hasta 40 mil toneladas, lo que, para Ripoll, representa una capacidad muy importante. “El próximo jueves, ya va salir la primera carga de pasta celulósica hacia los puertos. También esto va generar mucha logística en lo que tiene que ver con el trasbordo de camiones hacia Garupá”, afirmó el intendente.

En principio, la formación tardará entre 24 y 30 horas para completar el recorrido entre Garupá y Zárate. “Como es una mercadería que no tiene vencimiento, no es perecedera, no tiene problemas con los tiempos”, remarcó Ripoll y agregó que el servicio generará grandes negocios en toda la extensión del recorrido y la apertura de otros servicios, como el tren de pasajeros.

“También se habló hoy en la videoconferencia entre el gobernador y el ministro Meoni que también es uno de los artífices de esto porque tras largas charlas, se había acordado que en julio se iba concretar la llegada del tren. Ellos también apuntan mucho al tren de pasajeros, que en principio sería Garupá- Posadas”, señaló Ripoll.

