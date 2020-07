Análisis semanal: La oferta final de Alberto y Guzmán, la autonomía de Salto Encantado y la última polémica yerbatera

Después de tantas fechas cruciales que pasaron inadvertidas, después de tantas rectas finales que no desembocaron en ninguna meta, ahora sí todo indica que la renegociación de la deuda entrará en etapa de definiciones. En los próximos días el Gobierno nacional hará pública una nueva oferta bastante más generosa que la inicial y más allá de que los plazos puedan volver a estirarse, lo que se agota con la nueva oferta es el margen de negociación de Argentina.

El ministro de Economía Martín Guzmán pondrá sobre la mesa una propuesta que satisface muchas de las exigencias planteadas por los bonistas y rompe el techo de cristal del límite de sostenibilidad de la deuda externa recomendado por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Desde el Gobierno confían en que la oferta resultará lo suficientemente atractiva para desembocar en una reestructuración exitosa que libre a la Argentina de enfrentar un juicio por default en los tribunales neoyorkinos.

El principal escollo lo representa el fondo Blackrock, al que desde el equipo de Guzmán acusan de llevar adelante una estrategia de “mover el arco” cada vez que las partes acercan posiciones. Algunos analistas consideran que Argentina incentivó ese enfoque negociador de los acreedores planteando sucesivos deadlines cuya única consecuencia posterior fue, en todos los casos, una mejora de la oferta nacional.

Gracias a una reducción en las quitas de capital e intereses que había planteado en las ofertas anteriores, los nuevos bonos que ofrecerá Argentina tendrán un valor presente neto (VPN) estimado en poco más de 53 dólares por cada lámina de 100 dólares y que se extendería hasta 57 dólares para el caso de los Exchange, bastante más que los 40 dólares de la primera propuesta.

En una conferencia virtual realizada el viernes, el economista Emanuel Álvarez Agis consideró que “hoy parece muy probable un acuerdo que evite la activación de las cláusulas”, aunque a renglón seguido advirtió que “es más una sensación que un pronóstico”.

El día después

De lo que sí está seguro el ex viceministro de Economía es que un acuerdo será fundamental para pensar en una reactivación post pandemia. “En el medio de una pandemia, el Estado debe gastar lo que pueda y un poco más porque el gasto privado cae al piso. Pero para que sea sostenible, por cada peso que aparece de gasto privado, debe retirar un peso de gasto público. El problema es que todos vamos a salir más pobres, menos líquidos, la única respuesta a eso es más crédito al sector privado, crédito interno y externo para proyectos de inversión. Eso es lo que no vamos a tener si defaulteamos”, analizó durante la conferencia organizada por Puente.

Desestimó además la posibilidad de que una reestructuración que rompa el límite de sustentabilidad de la deuda recomendado por el FMI vaya a generar problemas financieros de mediano plazo al país. “Si Argentina agarra la peor de las ofertas que tiene arriba de la mesa, no veo que pueda tener problemas financieros en, por lo menos, 8 años”, estimó.

Remarcó empero que el grado de incertidumbre que impone el coronavirus al escenario económico dificulta hacer proyecciones, no solo para Argentina sino para el mundo. Indicó que el impacto del virus en la economía de Estados Unidos y las demás potencias fue bastante mayor al que se preveía en marzo y que “el rebote en forma de V con el que se ilusionaba Trump está empezando a tomar una forma más parecida al logotipo de Nike”. Advirtió además que si hubiera recontagio la economía volvería a caer.

Para complicar un poco más el análisis, Álvarez Agis afirmó que después de analizar datos en distintos países y provincias argentinas, desde la consulta que encabeza (PXQ) llegaron a la conclusión de que no hay una relación directa entre la dureza o la duración de la cuarentena y la caída de las economías y tampoco es lineal la recuperación con la reapertura de las actividades. “Abrir no es lo mismo que vender y vender no es lo mismo que cobrar”, sintetizó.

Cómo único pronóstico, señaló que aún ante el escenario más favorable, que incluiría una reestructuración exitosa de la deuda, una salida progresiva de la cuarentena y la ausencia de un recontagio en el mundo, “no está en el horizonte de nadie que la economía argentina vuelva el año próximo a niveles pre covid”.

Los profesionales y empresarios consultados en junio por el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que mensualmente realiza el Banco Central (BCRA) tampoco derrocharon optimismo. Estimaron que este año el PBI del país caería 12%, bastante más que el 9,4% que habían pronosticado en mayo.

Sin embargo, los participantes del REM proyectan una recuperación de la actividad que comenzaría el tercer trimestre. El mercado estima que el derrumbe de la actividad durante abril-junio fue de 16,5% respecto a enero-marzo, pero avizora un repunte trimestral superior al 6% para los últimos dos trimestres del año.

Adicionalmente, se espera que el PBI rebote un 5% en 2021 (0,5 puntos por encima de las expectativas de mayo) y crezca en torno al 2% en 2022.

Además de esperar una caída más pronunciada en la economía, los participantes del REM también redujeron sus expectativas de inflación anual que pasó de 43,3% en mayo a 40,7% en junio.

En cuanto al tipo de cambio, el informe de la autoridad monetaria reflejó una expectativa que ubica al precio del dólar mayorista en los 88 pesos en diciembre, 50 centavos por debajo de lo que se preveía en el registro anterior.

¿Crimen común o afrenta institucional?

Encontraron muerto a Fabián Gutiérrez, el exsecretario de Cristina Kirchner que estaba desaparecido desde el jueves. El cuerpo fue hallado luego de los que presuntos asesinos confesaran ante el juez Carlos Narvarte que había cometido el crimen como resultado de una trama extorsiva con ribetes pasionales.

Según la confesión reproducida por medios de Santa Cruz, uno de los supuestos asesinos, de 19 años, habría entablado una relación amorosa con Gutiérrez al solo efecto de extorsionarlo, pero como el exsecretario de Cristina no quiso pagar, lo secuestraron, lo torturaron y lo mataron.

Sin atender demasiado a los datos que arrojó la investigación, desde Juntos por el Cambio aseguraron que la muerte de Gutiérrez representaba “un crimen de extrema gravedad institucional” y lo dejaron asentado en un comunicado, que llevó la firma de las autoridades del PRO, Patricia Bullrich y Federico Angelini, de la UCR, Alfredo Cornejo y Alejandra Lordén, y de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro y Mariana Zuvic.

Ocurre que la víctima del asesinato había sido investigado y procesado por el Juez Bonadío en el marco de la causa de “los cuadernos de Centeno”. Como muchos otros imputados, Gutiérrez se acogió a la figura del arrepentido a efectos de evitar la prisión preventiva, castigo que Bonadio impuso prolijamente a todos los imputados que no declararon en contra de la expresidente.

Como respuesta al comunicado, la familia de Gutiérrez pidió “respeto y calma” a “medios periodísticos y dirigentes políticos” y llamó a “no hacer especulaciones interesadas”.

Kulfas y otras yerbas

Después de varios pedidos, el Gobierno nacional finalmente se dispuso a analizar el pedido de los industriales yerbateros por un incremento en los precios del producto elaborado. Los molineros argumentan que por escasez de oferta, el valor de la materia prima se disparó este año y que no pudieron trasladar ese aumento porque el programa de Precios Máximos les impone un “techo muy bajo”.

Gracias a las gestiones del Gobierno provincial, se concretó una videoconferencia de la que participaron el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas; el gobernador Oscar Herrera Ahuad; el ministro del Agro de Misiones, Sebastián Oriozabala y el presidente del INYM, Juan Szychowski.

Ni desde el ministerio del Agro, ni desde el INYM emitieron comunicaciones oficiales respecto a lo hablado, pero sí comenzaron a circular audios de whatsapp en los que algunos dirigentes yerbateros que no habían participado del encuentro difundieron supuestas conclusiones del mismo. Afirmaban que Kulfas había pedido al INYM que no permitiera que los productores siguieran vendiendo la materia prima por encima de los precios oficiales e incluso había amenazado con aplicar la Ley de Abastecimiento a efectos de cortar las exportaciones de yerba para reforzar el abastecimiento al mercado interno y aplanar los precios en las góndolas.

Consultado por Misiones Online, el ministro del Agro de Misiones aseguró que Kulfas en ningún momento amenazó con cortar o limitar las exportaciones de yerba y que solo mencionó la ley de abastecimiento de manera tangencial. Señaló además que el funcionario nacional no se mostró inflexible al pedido de los industriales de aumentar el precio de la yerba elaborada, aunque consideró que una suba de 25% -como plantea la industria- resultaba excesiva, más aún en tiempos de pandemia. “25% es mucho, encontremos un punto medio con una grilla de costos que podamos sostener para poder justificar un aumento”, fueron los dichos del ministro nacional reproducidos por el funcionario provincial.

Concretamente el pedido de Kulfas fue un análisis de costos, desde la hoja hasta la salida del molino, que respalde el pedido de actualización de precios formulado por los industriales.

Reconoció que el funcionario nacional sí cuestionó el incremento en los valores de la materia prima. Como a cualquier observador que no esté al tanto de los pormenores del mundo yerbatero, Kulfas no encuentra razones lógicas para entender por qué el kilo de hoja verde se paga de 30 a 35 pesos a poco más de tres meses de que los representantes de toda la cadena yerbatera lo hayan fijado en 20 pesos en el marco de la última sesión de precios del INYM.

Tomando como válidos los precios acordados por todos los eslabones de la cadena en marzo, consideró que no había justificativo para un incremento de más de 50% en un lapso de tiempo en el que no hubo aumentos significativos en los costos de producción.

Sin embargo, Oriozabala indicó que no hubo un pedido expreso para que el instituto yerbatero “planchara” los precios de la hoja verde y la yerba canchada, algo que por otra parte no estaría facultado a hacer ya que el INYM define valores mínimos, no máximos. Lo que sí planteó Kulfas fue su preocupación. De allí el pedido para que la grilla de costos también incluyera al eslabón de la producción, a efectos de verificar que no se estén produciendo distorsiones.

Dirigentes yerbateros como del diputado provincial, Julio Petterson, y el referente de APAM, Cristian Klingbeil, coincidieron en que la enorme diferencia que hay entre los precios de mercados y los acordados en la mesa del INYM no se debe a una maniobra especulativa de los productores sino que responde a que los valores oficiales ya estaban desactualizados en el momento que fueron acordados y ahora directamente son irreales.

Argumentan que debido a la inflexibilidad de los industriales y a la “poca fuerza” que ejercieron quienes representaron a los productores en esa negociación, se llegó a un acuerdo muy poco favorable para el sector productivo que resultó insostenible no solo por las condiciones de oferta y demanda de materia prima sino por los costos de la actividad.

El 77

La Legislatura de Misiones sancionó la creación del municipio de Salto Encantado, con lo cual Misiones pasó a tener 77 municipios. Además de cambiar el mapa de la provincia, la municipalización de Salto Encantado aporta una respuesta a un pedido histórico de los habitantes de esa zona, que estaba incluida dentro del municipio de Aristóbulo del Valle pero que está físicamente separada.

La creación del nuevo municipio no hace entonces más que consagrar en la ley y en el mapa, lo que ya es una realidad en el territorio. Con el correr de los años Salto Encantado conformó una comunidad con la densidad suficiente para justificar un municipio.

La descentralización administrativa que traerá la municipalización será el beneficio más palpable y directo para los vecinos, pero el principal será la autonomía para tomar un camino propio en la administración de recursos y en la gestión en áreas como obras públicas, salud, educación, justicia y seguridad.

“Es un privilegio en esta pandemia universal crear este municipio, que es plasmar una lucha casi centenaria. 70 años en el nombre de los que están y de los que no están en el municipio, los que aportaron con su visión, con sus sueños. La verdad es que concretar nos llena de emoción esa aspiración en democracia. Una democracia entendida y ampliada, respetando la Constitución, solamente el Poder Legislativo tiene la facultad como se ha expresado en la Comisión de otorgar este beneficio”, remarcó el presidente de la Legislatura, Carlos Rovira.

Otra acción legislativa importante fue la sanción de la ley de “bien de familia” que permite proteger y resguardar el patrimonio familiar evitando que pueda ser alcanzado por demandas y acreedores. Es una forma para muchos padres de proteger el futuro de los hijos y garantizarle que tengan estabilidad, un lugar donde vivir y desarrollarse en el futuro, teniendo en cuenta que la vivienda propia es un sueño que no todos alcanzan y que garantiza una vida tranquila y equilibrada.

A poco de iniciado julio se siguen produciendo novedades en la conformación de los equipos de trabajo de organismos nacionales con presencia relevante en Misiones. Se confirmó que el ingeniero Pablo Ciejovicz estará a cargo del Departamento de Obras Complementarias (DOC) de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), puesto clave para los intereses de Misiones.

En el plano de educación disruptiva, Misiones dio un nuevo paso con el convenio entre Telefónica Movistar Argentina y Samsung Electronics con el proyecto Silicon Misiones, que se presentó en la tarde del jueves y que permitirá el desarrollo de acciones con base en el ecosistema de alta tecnología que impulsa la provincia. Este ambicioso proyecto busca el fomento y desarrollo de las nuevas tecnologías, información y servicios del conocimiento, incluyendo a industrias tecnológicas modernas y una comunidad urbana planificada con infraestructura de vanguardia y servicios empresariales internos. Hasta el momento la provincia también consiguió establecer alianzas con los gigantes tecnológicos Amazon e Intel.