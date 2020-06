Empresarios de transporte sostienen que todas las empresas deberían ser beneficiadas con la ATP independientemete de que reciban o no un subsidio de Nación

El presidente de la Cámara Misionera de Empresarios del Transporte Automotor de Pasajeros (Caemtap), Juan Manuel Fouce, se mostró de acuerdo con la prórroga del subsidio al transporte en Misiones y afirmó que la situación que atraviesa el sector es compleja debido al parate económico. Agregó que muchas compañías se han visto afectadas porque al percibir por algún tipo de servicio (urbano o suburbano) algún dinero desde Nación quedan excluidos de la ATP.

Juan Manuel Fouce. Santa María de las Misiones

Tras el anuncio del gobernador, Oscar Herrera Ahuad, que Misiones prórroga por cuatro meses el subsidio al transporte urbano e interurbano de Misiones y de esta manera los precios en los boletos se congelan hasta el 9 de septiembre de este este año, desde la Cámara Misionera de Empresarios del Transporte Automotor de Pasajeros (Caemtap), su representante Juan Manuel Fouce, resaltó la importancia de esta medida en un contexto crítico por el que atraviesa el sector.

«Era lo que se venía esperando y anunciando para continuar con la compensación que hace la Nación y que va derivada al servicio urbano y suburbano que venía otorgando Nación, pero al principio no incluye a servicios interurbanos, porque estos están compuestos por una compensación tarifaria del la Provincia que es mínima y que no es tan amplia como la que recibe de la Nación», dijo Fouce.

Si bien la medida es buena para paliar los efectos de la pandemia en la economía del transporte, agregó que la dificultad radica en «quiénes perciben por algún tipo de servicio (urbano o suburbano) algún tipo de dinero de Nación quedan excluidos de la ATP y si quedan excluidos de este beneficio, no pueden pagar salarios porque este subsidio que paga Nación no alcanza para completar todos los salarios y compromisos asumidos por las empresas«.

Según Fouce debería incluirse a todas las empresas en la ATP, sea que reciban o no subsidios de Nación. «La empresa no solo tiene costos relacionados con los salarios, sino con otros aspectos que deben seguir afrontándose como pago de impuestos, créditos obtenidos, mantenimiento de unidades, de instalaciones, de alquileres, que hoy por hoy al no tener ingresos, deben afrontar por igual».

Indicó que en Misiones, muchas veces las empresas no solo tienen servicios suburbanos, sino interurbanos. «Para arrancar la actividad vamos a tener que tener algún elemento para poder afrontar el inicio de actividad porque algunos costos y más teniendo en cuenta que la ocupación en los primeros meses después de la habilitación de los servicios es muy baja es de un 10% a 15%. El mayor costo que le suma a una empresa es el combustible».

Según Fouce antes de que la actividad se retome, «hay que armar todas las medidas de seguridad sanitaria, la Declaración Jurada, la manera de interactuar con las boleterías, las terminales tendrían que tener protocolos, también tiene que haber cabinas de desinfección en las terminales y ver cómo se va a iniciar porque no podemos poner en funcionamiento a los equipos con una ocupación de entre el 15% y 20%. Parar los servicios es una tarea más sencilla, pero habilitarlos y reprogramarlos lleva tiempo y en mesa de trabajo con las cámaras (…) Entre Ríos fue para atrás en la habilitación de servicios urbanos por el alto costo de funcionamiento».

Señaló que el Estado va a tener que poner de alguna manera un subsidio extraordinario o una compensación extraordinaria para que funcionen algunos servicios, «quizá no todos porque hay muchos que claramente no tienen tanto pasaje y poner en funcionamiento esa unidad es muy costoso, pero es ir probando y ver qué nivel de ocupación hay y tampoco limitarla a un 50%, porque si se llega a ver una mayor ocupación un 50% no es suficiente para compensar los costos», acotó.

SPM