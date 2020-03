Desde CAEMTAP están de acuerdo con la suspensión del servicio de transporte de pasajeros dispuesto por el Gobierno por la emergencia sanitaria

El representante legal y gerente de la Cámara de Empresarios del Transporte Automotor de Pasajeros (CAEMTAP), Juan Manuel Fouce, dijo este miércoles (18/03) que las empresas ya venían trabajando con muy pocos pasajeros por lo que la medida de suspender el transporte colectivo de pasajeros por dos semanas, dictada por el Gobierno provincial por la emergencia sanitaria y epidemiológica, viene a paliar en cierta medida las pérdidas que enfrentaban por la diminución del pasaje que hacía que el servicio no fuera rentable.

Juan Manuel Fouce – Radio Libertad

En diálogo con Radio Libertad, el dirigente empresario explicó que el transporte de media distancia para a partir de la cero hora del viernes 20/03 hasta las cero hora del 26/03 en sintonía con las medidas de nivel nacional, “es una medida que se estaba esperando, la gente ya no estaba viajando y el ingreso por ese servicio era prácticamente nulo y esto evita que las empresas tengan el costo de combustible, hoy el principal costo que tiene la empresa es el insumo de combustible y salarios, por lo menos alivia en parte, lo que se le está pidiendo a la gente es justamente que se quede en sus casas por la emergencia sanitaria y epidemiológica y es necesario de esta manera de forma preventiva”.

Agregó que las empresas ya habían empezado a tomar todas las medidas de seguridad e higiene en las unidades, además de toda la parte informativa, como poner a disposición alcohol en gel, pero no iban a dar abasto en razón de lo que se está viviendo y “al no tener pasaje lo mejor que puede ocurrir es paralizar el transporte”.

Fouce sostuvo que como todas las empresas necesitan trabajar, prestar el servicio, “ahora falta saber como se va a compensar esta falta de actividad porque nosotros en el contexto especial que tenía el transporte de pasajeros, que venía con un desfasaje tarifario que no fue acompañando el proceso inflacionario durante siete años, con una pérdida de subsidios por parte de Nación”, explicando cómo fue el proceso de quita de subsidios y cómo de alguna manera reemplazo la provincia dentro de las posibilidades con que contaba, destacando que frente a esta situación las empresas, “no estaban pudiendo llegar a pagar salarios, en muchos casos se había prorrateado el pago del aguinaldo y ahora nos encontramos con esta situación que afecta a todos”.

Nos obstante destacar que las empresas están en una situación muy grave, se mostró proclive a esperar lo que el Gobierno nacional dispuso para determinados sectores del transporte de pasajeros “va a haber algún tipo de ayuda, se va a esperar eso también”.

Respecto a la devolución de pasaje frente a esta medida, explicó que el pasaje interurbano también se hace de manera programada porque se puede comprar a través de sistemas electrónicos sin concurrir a la boletería, “pero sí es real que es un sistema mixto, la mayoría de la gente, como no es tan alto el valor del pasaje seguramente lo reprograma porque lo va a utilizar en un futuro, no va a la boletería a reclamar, si fuera así se le devuelve, se devolvió siempre el pasaje a quien no viaja, pero en este caso especial no hay ninguna retención de un porcentaje por la devolución del pasaje como ocurría”.

Poder judicial

Consultado, en su carácter de presidente del Colegio de Bogados, Fouce se refirió al receso dictado por el Superior Tribunal de Justicia de la provincia en el marco de la emergencia sanitaria, explicando que dentro de ése receso hay una guardia mínima, “se está trabajando en algunos procesos en el Colegio de Abogados en conjunto con el Poder Judicial respecto a las medidas para que a partir del 1 de abril se arranque con el normal funcionamiento de la Justicia utilizando en la mayor medida posible el expediente digital tratando que algunos oficios se hagan vía online. También desde el Colegio se está armando un software para trabajar todo online, los abogados necesitan sus honorario para vivir y esto no es vacaciones ni una feria”, aseguró.

EP/E.J.